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不畏身材懸殊 彰化百公斤竊嫌栽在馬尾女警手裡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

百公斤張姓竊嫌在行竊彰化市一家機車行後，被彰化分局女偵查佐李依融盯上，本月19日深夜發現他的行蹤，當時綁著馬尾，身材瘦小才約160公分的李依融，奮不顧身率先衝向前，持拘票及搜索票與同仁一同將張逮捕到案，她俐落身手與氣勢，令同仁都十分佩服。

據了解，李依融是警專29期結業，今年32歲，已婚，曾在派出所服務，後來考上偵查佐，目前在彰化警分局偵查隊服務。據他的同事說，李依融雖然看起來瘦小，但辦案起來十分強悍，令同事都印象深刻，此次這百公斤竊賊栽在她手下，一點也都不令人意外。

面對身材壯碩的張嫌，李依融當時沒有想那麼多，不害怕也不遲疑，她說，堅信與同事們一定可以將他逮捕。

警方調查，本月13日傍晚，彰化警分局民族路派出所接獲彰化市中山路一家機車行負責人報案，稱他發現家中鐵門半開，進入店內時發現一名嫌犯正準備離開，並向他打招呼後逃離，追逐未果報警，經過清點機車行內共損失3萬餘元。

彰化警方到場採證及交叉比對監視器畫面，專案小組成員中，女偵查佐李依融在派出所服務時，曾在警勤區任內逮捕過張男，對他印象深刻，確認竊嫌是38歲的張姓男子，還查出他另涉及彰化市2起竊盜案，張嫌經常以簡易門鎖檳榔攤及未鎖鐵門的店家為目標下手行竊，此次作案手法雷同，警方因此成立專案小組偵辦。

專案小組先在19日22時許，發現張嫌騎機車出現在彰化市中山路，判斷張嫌將前往和美鎮途中，由於張嫌體型壯碩，沒有最佳逮捕時機，專案小組立即展開追蹤。

警方追蹤到和美鎮仁愛路段時，見張嫌熄火下車，李依融率先下車，奮不顧身衝向張嫌，高聲喝令他「不要動」，並與同事一起將他制伏，出具拘票及搜索票將他逮捕，依竊盜罪嫌移送法辦。

頭綁馬尾、身材瘦小的彰化警分局女偵查佐李依融（左），奮不顧身逮獲百公斤竊嫌。圖／警方提供
頭綁馬尾、身材瘦小的彰化警分局女偵查佐李依融（左），奮不顧身逮獲百公斤竊嫌。圖／警方提供
身材瘦小的彰化警分局女偵查佐李依融，奮不顧身逮獲百公斤竊嫌。圖／警方提供
身材瘦小的彰化警分局女偵查佐李依融，奮不顧身逮獲百公斤竊嫌。圖／警方提供
身材瘦小的彰化警分局女偵查佐李依融，奮不顧身逮獲百公斤竊嫌。圖／警方提供
身材瘦小的彰化警分局女偵查佐李依融，奮不顧身逮獲百公斤竊嫌。圖／警方提供
頭綁馬尾、身材瘦小的彰化警分局女偵查佐李依融，奮不顧身逮獲百公斤竊嫌。圖／警方提供
頭綁馬尾、身材瘦小的彰化警分局女偵查佐李依融，奮不顧身逮獲百公斤竊嫌。圖／警方提供

彰化 竊盜 警察

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