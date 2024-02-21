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詐團百萬元金錢糾紛「內訌」 民宅怒擲爆裂物嚇壞民眾

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林斗六市過年前發生一起自製爆裂物炸民宅案，事發時間為清晨四時，鄰近住戶聽到「蹦」一聲都被嚇醒，所幸無人受傷，警方循線調查，逮捕廖姓主嫌與蔡姓共犯等人，進一步發現是詐團成員的金錢糾紛，廖與蔡嫌經檢察官聲押獲准，全案擴大追查中。

2月2日清晨四時左右，溪洲里一處透天民宅突然傳出巨大爆炸聲響，附近住戶都驚醒，該透天民宅內有2人正在睡覺，所幸無人受傷。

警方獲報後調閱周遭路口監視器及釐清現場跡證，鎖定蔡姓男子涉有重嫌，將其拘提到案，另循線查獲廖姓主嫌及張姓、賴姓2名共犯。

警方調查，廖嫌因與詐欺集團成員間有逾百萬元金錢糾紛，提供2顆土製爆裂物給蔡嫌，要他到被害人家中投擲，蔡嫌投擲第一顆爆裂物時太緊張，引信沒點著就投擲未爆，後來又投擲第二顆，導致該透天厝二樓落地窗都破裂。

廖姓主嫌未交代土製爆裂物來源，全案除依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦外，廖嫌及蔡嫌2人經檢察官聲押後獲准，警方專案小組向上溯源，擴大偵辦中。

斗六警分局副分局長林清豐表示，任何違法失序的犯罪行為，警方一定溯源追根嚴辦，遏制不法分子蠢動，以保障社會大眾生命及財產安全。

雲林縣斗六警分局破獲使用土製爆裂物炸民宅案，現場拾獲一顆未爆彈。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六警分局破獲使用土製爆裂物炸民宅案，現場拾獲一顆未爆彈。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六警分局破獲使用土製爆裂物炸民宅案，蔡姓嫌犯（中）投擲爆裂物後以跑百米速度逃離。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六警分局破獲使用土製爆裂物炸民宅案，蔡姓嫌犯（中）投擲爆裂物後以跑百米速度逃離。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六警分局破獲使用土製爆裂物炸民宅案，圖為受害民宅。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六警分局破獲使用土製爆裂物炸民宅案，圖為受害民宅。記者陳雅玲／翻攝

斗六 透天厝 雲林

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