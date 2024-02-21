快訊

夏克立被控家暴！加拿大鄰居證實目賭黃嘉千「流落街頭」 遭死亡威脅

海巡原稱「陸船蛇行不慎翻覆」 金門地檢署查出真相：發生碰撞

Neuralink晶片植入人腦可做什麼事？馬斯克超嗨：患者已可用意念操作滑鼠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市環保堆置場大火撲滅 一再發生火警…立委要查原因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市環湖路環保用地一處垃圾堆置場昨天晚上突然發生火警，火勢凶猛照亮夜空，數公里外都可以看到火光，嘉義市消防局出動6分隊8車20人配合市環保局重機具搶救，終於在今天凌晨零時許撲滅。民進黨立委蔡易餘深夜臉書發文痛批市府臨時堆置場發生多次火警影響縣市居民，市府卻沒解釋，他將會同環境部查明真相。

嘉義市府位於環湖路一處垃圾堆置場昨天晚上7點多突然傳出火警，火勢凶猛數公里外都可以看到火光，嘉義市消防局獲報出動6個分隊共8車20人配合市環保局重機具搶救中，直到今天凌晨零時許火勢終於撲滅，市消防局仍有7車15人在現場，持續降溫，沒有傳出人員傷亡，火警發生原因調查中。

這已是垃圾堆置場發生的第3次火警，嘉義縣民進黨籍立委蔡易餘對此深夜在

臉書發文痛批；「令人氣憤，湖子內美其名是嘉義市的邊陲，但隔八掌溪支流湖子內排水與在來排水就是嘉義縣人口稠密的水上鄉與中埔鄉，嘉義市要把焚化爐從小爐變成大爐（未來可能準備收外縣市垃圾）也沒和鄰近鄉鎮溝通鄰避問題，環評談及擴大焚燒量對於周遭環境影響也刻意忽略掉，更扯的是連焚化爐重建時的臨時資源回收棄置場還可惡到爆的多次火災，這裡只有資源回收嗎？還是放一堆有的沒的才會易燃？去年燒兩天足，今晚又燒，如果只有環保回收物怎麼會燒成這樣，是不是收了太多不靠大火去化一點空間會不夠？去年完全沒有解釋，今年再一次！我明天要求環境部和嘉義縣政府環保局都去查！查清楚！因為嘉義市政府從不告訴我們真相，自私自利的把我們縣民當二等公民，久了還變習慣！」

嘉義市環保堆置場火警於今天凌晨撲滅。圖／翻攝畫面
嘉義市環保堆置場火警於今天凌晨撲滅。圖／翻攝畫面
嘉義縣民進黨立委蔡易餘在臉書痛批市府垃圾堆置場一再發生火警，將會同環境部等單位查明原因。圖／翻攝蔡易餘臉書
嘉義縣民進黨立委蔡易餘在臉書痛批市府垃圾堆置場一再發生火警，將會同環境部等單位查明原因。圖／翻攝蔡易餘臉書

嘉義 火災 蔡易餘 資源回收

延伸閱讀

深坑工廠大火異味瀰漫雙北 北市環局監測文山16處空品結果曝

刺鼻異味擴散雙北…深坑大火燒掉電子產品 鋰電池復燃增滅火難度

嘉市湖子內環保用地堆置大量資源垃圾大火延燒 居民聞臭味擔心空汙

深坑東南科大附近倉庫大火 惡臭濃煙飄散瀰漫雙北引民眾驚恐

相關新聞

深坑火警惡臭瀰漫！北市民怒灌市長臉書、里長喊「快睡醒」 蔣萬安回應了

昨（20）日新北市深坑區下午2時許發生火警，雖經警消搶救後火勢在6時遭撲滅，但因火災影發的惡臭卻瀰漫至大台北多個地區，久久不散，民眾不堪其擾紛紛在網路上大吐苦水，台北市長蔣萬安的臉書也因此遭許多網友灌爆留言，其中文山區華興里的里長陳峙穎也出現在留言區，表示市民們迫切需要知道真實情況，直言北市府該睡醒了。

女大生陳屍大遠百93小時…手機定位找不到、清潔員發現

逢甲大學陳姓女大生昨天下午被發現陳屍在大遠百一樓後門附近機電區域，昨天下午4時許，才被清潔人員發現，警方發現陳女在16日...

彰化和美塑膠回收廠大火全面燃燒 烈火濃煙吞噬夜空

彰化縣和美鎮和頭路一家塑膠回收廠昨天深夜大火，由於堆置都是塑膠類易燃物，一起火即全面燃燒，烈火照亮夜空，濃煙四竄嚴重影響...

嘉市環保堆置場大火撲滅 一再發生火警…立委要查原因

嘉義市環湖路環保用地一處垃圾堆置場昨天晚上突然發生火警，火勢凶猛照亮夜空，數公里外都可以看到火光，嘉義市消防局出動6分隊...

刺鼻異味擴散雙北…深坑大火燒掉電子產品 鋰電池復燃增滅火難度

新北深坑某連棟式倉儲火警的刺鼻異味擴散至雙北，消防局已接獲數通報案電話。據調查，此處放置藍牙耳機等電子產品與鋰電池，由於...

嘉市湖子內環保用地堆置大量資源垃圾大火延燒 居民聞臭味擔心空汙

嘉義市環保局位於新開發湖子內區段徵收的綠能永續循環園區環保用地，暫時堆置春節回收的龐大資源回收物，晚間7點突然發生火警，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。