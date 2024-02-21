嘉市環保堆置場大火撲滅 一再發生火警…立委要查原因

嘉義市環湖路環保用地一處垃圾堆置場昨天晚上突然發生火警，火勢凶猛照亮夜空，數公里外都可以看到火光，嘉義市消防局出動6分隊8車20人配合市環保局重機具搶救，終於在今天凌晨零時許撲滅。民進黨立委蔡易餘深夜臉書發文痛批市府臨時堆置場發生多次火警影響縣市居民，市府卻沒解釋，他將會同環境部查明真相。

嘉義市府位於環湖路一處垃圾堆置場昨天晚上7點多突然傳出火警，火勢凶猛數公里外都可以看到火光，嘉義市消防局獲報出動6個分隊共8車20人配合市環保局重機具搶救中，直到今天凌晨零時許火勢終於撲滅，市消防局仍有7車15人在現場，持續降溫，沒有傳出人員傷亡，火警發生原因調查中。

這已是垃圾堆置場發生的第3次火警，嘉義縣民進黨籍立委蔡易餘對此深夜在

臉書發文痛批；「令人氣憤，湖子內美其名是嘉義市的邊陲，但隔八掌溪支流湖子內排水與在來排水就是嘉義縣人口稠密的水上鄉與中埔鄉，嘉義市要把焚化爐從小爐變成大爐（未來可能準備收外縣市垃圾）也沒和鄰近鄉鎮溝通鄰避問題，環評談及擴大焚燒量對於周遭環境影響也刻意忽略掉，更扯的是連焚化爐重建時的臨時資源回收棄置場還可惡到爆的多次火災，這裡只有資源回收嗎？還是放一堆有的沒的才會易燃？去年燒兩天足，今晚又燒，如果只有環保回收物怎麼會燒成這樣，是不是收了太多不靠大火去化一點空間會不夠？去年完全沒有解釋，今年再一次！我明天要求環境部和嘉義縣政府環保局都去查！查清楚！因為嘉義市政府從不告訴我們真相，自私自利的把我們縣民當二等公民，久了還變習慣！」