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影／模仿「晚安小雞」？2人開賓士提鉅款嬉鬧自稱車手 被逮下場慘了
新北市2名年輕男子昨晚在新莊區，從超商ATM提領數十萬元，自錄影片嬉鬧戲稱「你是車手嗎？」並點名新莊警分局。影片後來被轉貼到網路影音平台，標題暗示車手挑釁警察。警方今天帶回2人，他們聲稱只是惡作劇，警詢後被依社秩法散布謠言移送裁罰。
據了解，24歲鍾姓男子昨晚9時30分左右，至新莊區天祥街某超商，拿著4張金融卡操作ATM，分次提領千元鈔放在旁邊疊成厚厚一大落，22歲王姓男子從旁用手機錄影，並以戲謔口吻旁白「你是車手嗎？」
另用特寫鏡頭拍攝數十萬元現鈔、以及警方貼在牆上的巡邏點圖示，念出「新莊分局」4個字。事後2人分別在自己的IG動態貼出影片，又被轉貼到網路影音平台，小編下標題暗示車手挑釁警察。
新莊警分局今天看到影片後展開調查，調閱監視器發現2人共乘1輛黑色賓士轎車到超商，從車號查出車主身分。鍾男會在IG貼文秀名車、鉅額現金、出國旅遊、逛賭場的影片。
警方今天中午將2人帶回調查，鍾男自稱是流動夜市的餐飲攤商，昨晚到超商提領50萬元是貨款。王男是朋友，當時陪同去提款，好玩自錄影片嬉鬧，旁白提及車手、新莊分局，只是惡作劇。
2人警詢後被依違反社會秩序維護法第63條，散布謠言足以影響公共安寧，移送裁處，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
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