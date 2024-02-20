不肖人士高雄柴山架網疑擄鴿勒贖 農業局：加強巡查

日前南區信鴿春季賽事如火如荼舉行，卻有工作人員發現，有不肖人士在柴山地區架設攔鴿網，懷疑是擄鴿集團所為。農業局動保處表示法律規定禁止以賭博為目的的動物競賽行為，除移請警方調查，也將請壽山國家自然公園管理處，加強巡查。

賽鴿利益龐大，不僅檯面上有上千萬獎金，檯面下更有著上億元的博弈，所以賽鴿身價水漲船高，尤其是冠軍鴿破千萬不是不可能，也因此成了擄鴿集團目標。

今年2月14日信鴿南區聯合船隊的工作人員，在南區信鴿春季賽事期間發現有不肖人士在高雄柴山架設攔鴿網，並有10多隻信鴿中網，工作人員趕緊拆網救鴿，並隨後前往高雄港野放。