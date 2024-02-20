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越南籍遊客5萬現金失而復得 讚台灣人好道德

中央社／ 台東縣20日電

來自越南胡志明市的阿霞因慕名池上金城武樹來台旅遊，卻在伯朗大道拍攝點遺落裝有新台幣5萬元包包；台灣遊客拾金不昧交到警所，也讓阿霞大讚台灣人「好道德」。

台東縣警察局表示，昨天下午有3名遊客提著一個黑色包包至關山警察分局錦安派出所，向值班警員劉立榮報稱是在伯朗大道意象標誌旁邊撿到的。

劉立榮受理並清點包內證件及現金新台幣5萬元，當報案人離開約10分鐘後，有3人慌忙快步至警所詢問警員是否有人撿到包包，劉立榮核對證件及包內金額無誤後隨即依規定完成具領手續物歸原主。

原來失主阿霞因慕名台灣池上鄉的伯朗大道及金城武樹已久，遠從千里之外搭機來玩，與台灣2名友人相約至台東圓夢，昨天下午3人開心在伯朗大道意象裝置處拍照，離去時將包包遺落在一旁而不自知。

包包被後來拍照的3名遊客發現，拾金不昧拎著包包至鄰近的派出所報案。

阿霞對於台灣民眾的熱心及拾金不昧的好道德，一再表達感謝及感動，也讓同行的2名台灣友人與有榮焉。

伯朗大道 台幣 台東

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