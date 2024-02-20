網友爆料到台南竹溪步道遛狗遇怪男 南警：加強巡邏

台南有女網友爆料，有女子昨晚到南區大林路要前往竹溪步道遛狗，遇到赤腳沒穿鞋的平頭男子跟蹤、搭訕，直到見到家人來接她對方才離去，提醒女性網友女生前往運動最好結伴同行。轄區市警六分局今天表示，警方將加強該路段巡邏，民眾如有發現可疑的人、事、物可撥打110報案，警方將立即派員前往查處。

女網友在台南大小事臉書社團爆料，「友人剛剛遛狗在大林路往羽球館的方向遇到一個奇怪的人，男的、平頭、赤腳沒穿鞋一路跟著不放，最後還會靠過來跟你講話，跟著我從竹溪步道竹溪橋，直到她爸爸來接她，最近如有女生前往運動最好結伴同行或者換個亮一點的地方。」