遊花東取道中橫邊坡倒樹砸死駕駛 公路林管共商防災

中橫公路台8線161.2公里西寶附近，11日發生上邊坡傾倒樹木砸中行經自小客貨車，駕駛王男重傷送醫不治；公路局除慰問家屬，今天邀集林管單位等現勘共商後續處置事宜，降低類似災害發生機率。

新城警分局今天表示，2月11日傍晚5時許，62歲王姓男子與朱姓妻子從台中駕駛自小客貨車要到台東旅遊，行經台8線161.2公里處東向車道時，遭傾倒樹木擊中，導致王男頭部重傷及身體多處擦挫傷，後座朱女則是多處擦挫傷。

警方獲報後，依意外事故處理，救護人員到場將傷者送國軍花蓮總醫院救治，王男於當晚醫院宣告急救無效。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段於接獲事故訊息通報後，立即派員趕赴現場，協同警消單位搶救車內人員送醫救治，及疏導事故路段交通；現場事故車輛於12日上午8時許吊離現場。

東區養護工程分局表示，為初步檢視倒落的林木源頭，工務段於12日上午即安排無人機（UAV）至現場空拍勘查上邊坡狀況，今天邀請林管單位及國家公園管理處現勘，共商後續處置方式，以降低類似災害發生機率。

東區養護工程分局指出，上邊坡倒樹滾落的台8線161.2公里處為開放通行路段，非屬去年度歷次颱風造成的災害搶修或修復的施工管制路段，其上邊坡林相堪稱完好。

為因應春節期間疏運需求，太魯閣工務段自2月7日中午起至2月25日止暫停台8線沿線尚未完成災害修復的5處（117.4k、156.6k、179.5k、180.5k、183.2k）在建工程災點之施工管制，並於2月11日至13日配合花蓮縣政府公告實施春節連續假期台8線167.1k至185.4k（天祥至富世村路段）交通疏導管制事宜。

東區養護工程分局表示，太魯閣工務段人員已於17日前往罹難者靈堂並向家屬傳達關切慰問之意，並將協助家屬後續相關事宜，罹難者家屬對工務段允諾盡力協助一事表達感謝。

東區養護工程分局指出，山區公路因地質、地形條件複雜，存在各種地質災害（坍方、崩塌、落石、地滑）風險，運用科技及積極管理方式，持續推動山區道路防避災工作，期能有效降低風險，提升山區道路行車安全。