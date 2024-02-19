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少年騎機車闖國5雪隧 無照違規行駛罪加一等

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

又有機車騎上國道，這次是17歲少年無照駕駛。今天下午國5雪隧南下路段，出現一輛機車違規行駛，出雪隧時就被國道警察攔下，除了違規行駛國道開罰4000元，無照駕駛罪加一等，可再加罰6000至2萬4000元。

公路警察國九大隊今天下午16時36分接獲坪林交控通報，國道5號南向14.8公里的外側車道有機車違規行駛，立即派遣巡邏車前往攔查，17時10分在國道5號南向19.7公里攔下違規車輛。

經查，17歲黃姓少年是無照駕駛，騎車在坪林地區繞山路，因為對路況不熟，騎上坪林交流道誤入國道5號南向車道，一時心慌，卻無路可以下國道。

國九大隊依無照駕駛、違違規行駛國道行為依法分別舉發，並且把機車吊離高速公路，同時呼籲無照請勿駛車輛，國道5號未開放機車行駛，為維護安全與交通順暢，行經交流道路段，務必確認行駛道路行向，避免誤行違規又造成危險。

17歲少年騎機車進入國5雪隧，除了違規行駛國道開罰4000元，無照駕駛再加罰6000至2萬4000元。圖／國九大隊提供
17歲少年騎機車進入國5雪隧，除了違規行駛國道開罰4000元，無照駕駛再加罰6000至2萬4000元。圖／國九大隊提供
17歲少年騎機車進入國5雪隧，除了違規行駛國道開罰4000元，無照駕駛再加罰6000至2萬4000元。圖／讀者提供
17歲少年騎機車進入國5雪隧，除了違規行駛國道開罰4000元，無照駕駛再加罰6000至2萬4000元。圖／讀者提供
17歲少年騎機車進入國5雪隧，除了違規行駛國道開罰4000元，無照駕駛再加罰6000至2萬4000元。圖／讀者提供
17歲少年騎機車進入國5雪隧，除了違規行駛國道開罰4000元，無照駕駛再加罰6000至2萬4000元。圖／讀者提供

國道 坪林 雪隧

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