少年騎機車闖國5雪隧 無照違規行駛罪加一等

又有機車騎上國道，這次是17歲少年無照駕駛。今天下午國5雪隧南下路段，出現一輛機車違規行駛，出雪隧時就被國道警察攔下，除了違規行駛國道開罰4000元，無照駕駛罪加一等，可再加罰6000至2萬4000元。

公路警察國九大隊今天下午16時36分接獲坪林交控通報，國道5號南向14.8公里的外側車道有機車違規行駛，立即派遣巡邏車前往攔查，17時10分在國道5號南向19.7公里攔下違規車輛。

經查，17歲黃姓少年是無照駕駛，騎車在坪林地區繞山路，因為對路況不熟，騎上坪林交流道誤入國道5號南向車道，一時心慌，卻無路可以下國道。