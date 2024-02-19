獨／阿公替長孫繳保費引兩子互毆 女兒勸架3人傷送醫

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區一棟大樓民宅在今天下午傳出打架糾紛，救護車到場時，三名傷者是年逾六旬的陳家兄妹，其中陳姓兄弟頭、手、肢體都有傷勢、陳妹則是擦挫傷，經送醫無大礙；經查，陳家二子因不滿父親替長孫繳保險金，今天開家族會議討論解約時，陳家長子與二子一言不合，才演成全武行，陳家小妹因勸架也受傷。

台中市消防局勤指中心在今天下午2時許獲報，南區一棟大樓民宅有糾紛，消防局派遣三輛救護車前往救援，兩男一女傷者都是頭、手、肢體有傷勢，經檢傷後發現傷勢是撕裂傷與擦挫傷，無生命危險，送往大里仁愛醫院治療。

據查，送醫的三人是陳家三兄妹（66歲、64歲、61歲），其中陳家兄弟傷勢較重，頭、手、肢體都有撕裂傷跟擦挫傷，陳家小妹則是擦挫傷，三人都無生命危險，但現場有破裂的馬克杯、玻璃杯的物品。

據了解，當時陳家二子因不滿老父親替長孫繳保險費，認為影響自身權益，因此今天下午齊聚在案發地點開家族會議，討論要將長孫的保險解約，但討論時爆發口角，陳家長子與二子持杯子攻擊，陳家小女兒則加入勸架而遭波及。

第三警分局表示，此案接獲報案後，已前往現場查處，涉案人都是家庭成員，有親屬關係，過去也未曾發生過家暴紀錄，將依法通知社會局調查，目前三名涉案人都未提告家暴或傷害。

台中市南區大樓民宅今天傳出年逾六旬的三名長者打架受傷，消防局派遣救護車前往協助。圖／本報資料照
台中市南區大樓民宅今天傳出年逾六旬的三名長者打架受傷，消防局派遣救護車前往協助。圖／本報資料照

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