獨／國道冒牌拖吊車和合法業者搶生意 高公局說重話了

國道出現高公局冒牌拖救車！有業者控訴，從去年10月起，開頭KEQ的拖吊車沒有向高公局合法領證，就掛上高公局特約字樣，並在國道桃竹苗段執行拖吊作業，即使多次檢舉，至今該車仍在國道拖吊，由於民眾無法辨識，若遇到漫天喊價或不法，高公局也無法約束。高公局也證實該車並非特約拖救車，除行政裁罰，恐還涉及偽造特種文書罪。

拖吊業者A投訴，新竹某拖吊公司利用靠別人行號的方式，並在沒有向高公局合法簽約、領證的情況下，將6台拖吊車印上「高速公路局特約拖救車」字樣，其中開頭KEQ的拖吊車，從去年10月起，就在國1、國3桃竹苗區域執行拖吊作業，光是被他們同業拍到影像、照片檢舉的就有4次，包括去年10月5日、10月21日、11月2日以及今年1月27日。

拖吊業者B不滿指出，他們合法領證的業者，受到高公局各種規範，包括拖吊里程的收費，若超收就會直接被撤照3年，同樣像是沒有穿反光背心2次、在匝道出入口、路肩倒車，都直接被撤照3年，也因規定嚴格，同業們都謹遵規定作業，但沒有領執照的業者反而不受任何管束，「那這樣領證的意義的是什麼」，認為制度不公，根本鼓勵業者違法。

拖吊業者A也指出，今年1月27日晚間9點55分，一輛轎車在國3南向79公里路肩拋錨，用路人打1968報案，但這輛開頭KEQ的拖吊車竟又前往拖吊，當時他立即打電話向高公局檢舉，高公局還伸縮國道監視器鏡頭，確認該車為無照業者，但最後竟眼睜睜看著該車完成作業，完全沒有任何作為，高公局應回撥給用路人提醒該車違法，並派遣合法業者過去。

對此高公局回應，開頭KEQ拖救車，經高公局北分局洽車籍管理機關確認，該車及其所屬拖救公司，非高公局許可，依規定不得於車身標示「高速公路特約拖救車」及「編號」等特許字樣，亦不得於高速公路範圍執行拖救業務。

高公局指出，有關車身標示部分，高公局已通知監理單位召回檢驗，監理單位亦已召回檢驗且清除相關標示，惟後續該車是否又違規於車身標示部分，經檢視本次影像未能判斷，另亦已函請國道公路警察局，倘於高速公路範圍見該車違規營業，請依相關法令逕行裁處，該車如經國道公路警察局查獲，將依道路交通管理處罰條例第33條第3項處駕駛人600至1200元罰鍰。