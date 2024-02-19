澎湖小貨車翻覆 外籍漁工受困警消前往救援
澎湖海軍馬公基地大門附近路段今天發生一起自小貨車疑因煞車失控翻覆意外，1名外籍漁工受困，警消前往救援脫困，並護送至三總澎湖分院醫治。
澎湖縣消防局今天上午9時許接獲民眾報案指出，海軍馬公基地大門路段，發生一起自小貨車翻覆，駕駛自行脫困未受傷，另名外籍漁工受傷困車內，請求救援。
消防局獲報後，派遣馬公分隊救助器材車及救護車共3車7人前往現場搶救，現場由分隊長許乃文指揮，勤務人員立即進行破壞車體，協助脫困，外籍漁工頭部受傷，送三總澎湖分院醫治。
警消調查，上午近9時許周姓男子所駕駛自小貨車滿載漁獲，由馬公菜園往馬公案山方向行駛，行經海軍馬公基地前路段疑似車速煞車失控，導致翻覆，詳細肇事原因警方調查釐清中。
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