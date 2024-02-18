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疑下烏來精神不濟…45歲男開賓士跨越雙黃線 對向計程車衰遭撞3人傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市45歲賴姓男子今天傍晚5時許駕駛賓士車準備返回新店住處，行經新烏路二段時疑因精神不濟打瞌睡，車輛跨越雙黃線直接撞上對向車道1輛計程車，巨大的撞擊力導致2輛車車頭毀損，52歲黃姓計程車司機及車上56歲余女及55歲鄧女受傷，所幸3人送醫後均無生命危險。車禍原因及肇責歸屬正由警方調查中。

據了解，肇事的45歲賴姓男子傍晚5時許開車下山欲返家，而被撞的計程車上56歲余姓、55歲鄧姓婦人，當時則是搭乘黃男駕駛的計程車準備前往烏來。賴男開車行經新烏路二段時因精神不濟打瞌睡，車輛偏移跨越雙黃線，此時黃男駕駛的計程車見狀閃避不及，2車直接發生對撞。

巨大的撞擊導致2車車頭嚴重毀損凹陷，駕駛計程車的黃男及車上余姓、鄧姓婦人均受傷，肇事的賴男則未受傷。救護人員到場後將受傷的3人送醫，所幸皆輕傷並無生命危險。警方對2名駕駛進行酒測發現皆未喝酒，車禍現場也在晚間7時許排除，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方釐清。

救護人員將受傷的乘客救出送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員將受傷的乘客救出送醫。記者黃子騰／翻攝
肇事的賓士車跨越雙黃線衝到對向車道撞到計程車。記者黃子騰／翻攝
肇事的賓士車跨越雙黃線衝到對向車道撞到計程車。記者黃子騰／翻攝
肇事的賓士車與被撞的計程車車頭嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
肇事的賓士車與被撞的計程車車頭嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝

烏來 計程車 車禍 車道

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