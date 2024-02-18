影／載24人遊覽車與貨車對撞！台中嚴重車禍多人傷 貨車翻覆、司機OHCA急救中

台中市大甲區今晚發生嚴重車禍，遊覽車和貨車疑對撞後，貨車翻覆，駕駛夾在車內受困，被救出時已OHCA，消防隊員共救出7人送醫急救，肇事原因由警方調查中。

台中市消防局今晚7點58分獲報，大甲區北堤東路六股橋往東約1公里車禍救助案件，派遣第五大隊、轄區幼獅、大甲、外埔、后里分隊等共計4單位，各式消防車1輛、救護車5輛、警備車1台，消防人員17名，由第五大隊組員曹昌林擔任指揮官。

現場是遊覽車與貨車車禍，遊覽車上有24人，貨車上一名駕駛，遊覽車司機及導遊因車輛撞擊車體變形，導遊受困車內，貨車司機OHCA。

消防局救出受困傷者共7人，3人包括1名女性大人、1名男童和1名女童送往大甲光田醫院；42歲遊覽車司機意識清楚，送往大甲光田醫院。

60歲貨車司機OHCA，送往大甲光田醫院；女導遊意識模糊送大甲李綜合醫院；42歲女子送往大甲李綜合醫院。