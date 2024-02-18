快訊

影／載24人遊覽車與貨車對撞！台中嚴重車禍多人傷 貨車翻覆、司機OHCA急救中

校門口擠爆...馬祖開學卻沒廚工 高中生餐食開天窗搶叫外食

「霧擾模式」開啟！上半周暖如夏、元宵節北東偏涼 一圖看變天時間點

影／載24人遊覽車與貨車對撞！台中嚴重車禍多人傷 貨車翻覆、司機OHCA急救中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲區今晚發生嚴重車禍遊覽車和貨車疑對撞後，貨車翻覆，駕駛夾在車內受困，被救出時已OHCA，消防隊員共救出7人送醫急救，肇事原因由警方調查中。

台中市消防局今晚7點58分獲報，大甲區北堤東路六股橋往東約1公里車禍救助案件，派遣第五大隊、轄區幼獅、大甲、外埔、后里分隊等共計4單位，各式消防車1輛、救護車5輛、警備車1台，消防人員17名，由第五大隊組員曹昌林擔任指揮官。

現場是遊覽車與貨車車禍，遊覽車上有24人，貨車上一名駕駛，遊覽車司機及導遊因車輛撞擊車體變形，導遊受困車內，貨車司機OHCA。

消防局救出受困傷者共7人，3人包括1名女性大人、1名男童和1名女童送往大甲光田醫院；42歲遊覽車司機意識清楚，送往大甲光田醫院。

60歲貨車司機OHCA，送往大甲光田醫院；女導遊意識模糊送大甲李綜合醫院；42歲女子送往大甲李綜合醫院。

台中市大甲區今晚發生遊覽車和貨車疑對撞車禍，共7人送醫急救。圖／民眾提供
台中市大甲區今晚發生遊覽車和貨車疑對撞車禍，共7人送醫急救。圖／民眾提供

台中市 導遊 車禍 遊覽車

延伸閱讀

三重惡火燒民宅 81歲獨居婦受困救出OHCA送醫

嘉義男子整理魚塭遭活埋 送醫搶救

竹市OHCA病患救活率46.31% 康復出院率11.07%再創新高

正排隊上車…後方駕駛突暴衝撞遊覽車 6鐵道迷掛彩送醫

相關新聞

婦人過馬路遭無視！影片曝7車不讓行「第1輛就是警車」 警坦承疏失這樣回

台灣積極擺脫行人地獄惡名，加重駕駛未停讓行人罰則，有民眾月前開車行經新竹市區，發現斑馬線旁站著一名推推車的婦人，7輛汽機...

太魯閣三度接獲恐嚇信！冒名高市府觀光局長 揚言放8顆炸彈、勒索4千萬

太魯閣國家公園管理處再度接獲恐嚇信件，稱在園區內放8顆遙控炸彈，勒索4千萬元，更疑似盜用高雄市政府觀光局長身分，署名「高...

台鐵又傳意外！年僅19歲女乘客跌落高雄月台 所幸被及時拉起送醫

台鐵16日晚間普悠瑪列車駛入高雄科工館站進站時，將侵入軌道的高中少女撞飛慘死，今天下午4時35分再傳意外，一名年約19歲...

影／受困峭壁！情侶登山挑戰卻迷路「進退兩難」 陸空馳援降落八通關大草原

南部一對情侶利用新春期間挑戰攀登南二段，原定今天從南投信義東埔下山，未料行經八通關大草原往觀高舊路橫切時迷路，受困於峭壁...

影／遊覽車和貨車對撞7人傷 貨車司機OHCA急救中

台中市大甲區今晚發生嚴重車禍，遊覽車和貨車疑對撞後，貨車翻覆，駕駛夾在車內受困，被救出時已OHCA，消防隊員共救出7人送...

一邊才滅另一邊又起火…苗栗縣通苑下午6起火災 消防人員疲於奔命

春節過後逐漸進入客家人掃墓高峰期，苗栗縣通霄、苑裡鎮今下午就發生5件公墓雜草火災，另苑裡鎮一間鐵皮倉庫起火，屋內雜物付之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。