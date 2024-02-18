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澎湖機場南側濃煙竄出！疑燃燒廢棄物釀禍 未影響飛航

中央社／ 澎湖縣18日電

澎湖機場南側1處廢棄五金資源回收場旁空地，今天下午進行回收廢棄物燃燒時，濃煙直竄天際，所幸澎湖消防局獲報後耗時約30分鐘就將火勢撲滅，並未影響飛航起降。

澎湖縣政府消防局是在今天下午3時21分許，受理澎湖機場塔台通報指稱，在馬公興仁里機場南側有濃煙竄出，請求派遣人車前往確認及搶救。

消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公、澎南、湖西、白沙共7車14人前往現場，由大隊長陳正宜指揮搶救。

澎湖航空站表示，火警發生時段，正好航班起降較少，加上消防單位及時撲滅，並未影響航機起降。

消防人員到達現場後，回報現場是馬公興仁里1處廢棄五金資源回收場旁空地進行回收廢棄物燃燒，但尚無延燒之虞，消防人員部署水線搶救，火勢於近4時獲得控制、4時31分撲滅，燃燒廢棄物面積約200平方公尺。

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