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39隻犬貓遇祝融慘死…動保處勘驗台中火警民宅：非繁殖場未違法

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市龍井區遠東街昨晚一戶民宅失火，消防局據報前往搶救，雖無人員傷亡，但屋內47隻貓犬只救出8隻貓，其餘都葬身火窟，有些還燒到只剩骨骸，起火原因調查中。但據市府動物保護防疫處人員初步調查，該處貓犬雖多，但並非繁殖場，沒有飼養頭數限制，尚無違法之處。

據了解，這戶民宅昨晚9時54分起火，消防局立即派遣第四大隊及犁份分隊等5個單位，出動各式消防車13輛、消防人員32人到場搶救。抵達時發現3層樓的建物陷入火海，並持續竄出濃煙，立刻佈水線搶救。

火勢在10時31分撲滅，消防人員入內搜索時，發現放在走道、樓梯間和房間的籠子遍布貓狗屍體，部分還被燒到只剩骨骸，現場慘不忍睹。經在火場仔細搜尋，最後只救回8隻貓。

市府動物保護防疫處人員據報，立即派人和獸醫前往。據了解，該屋出租給一對情侶，他們除了自己飼養，也從事犬貓救援，因此屋內養了46隻貓和1隻狗，除了救出的8隻貓，其餘都因高溫下被火燒死。被救出的8隻貓中也有兩隻受傷。

動保處人員說，從獲救貓隻毛髮研判，貓兒應有獲得善良照顧，而且從飼養貓狗的情侶提供的相片可佐證，47隻犬並非都是品種貓犬，應該不是繁殖場，應該屬於愛心人士，並收容流浪貓犬。因此，現場並無頭數限制，也未發現環境不佳或有虐待動物情形，初步沒有違法之處。

目前，獲救的貓兒已分送其他愛貓人士收養，死亡部分也已由寵物殯葬業者帶走處理，並不與一般的垃圾一起處理。而這對情侶對於自己外出，卻有貓犬葬身火窟感到自責。

動保處和消防人員說，起火原因調查中，死亡的貓犬一、三樓都有，反而是獲救的貓兒都在二樓，有可能是因二樓的門是關閉的，因此未被火波及。而一樓的貓犬因為有病，需分籠照顧，火災時難以逃生。

台中市龍井區遠東街昨晚一戶民宅失火，屋內47隻犬貓只救出8隻貓，其餘都葬身火窟。圖／民眾提供
台中市龍井區遠東街昨晚一戶民宅失火，屋內47隻犬貓只救出8隻貓，其餘都葬身火窟。圖／民眾提供
台中市龍井區遠東街昨晚一戶民宅失火，消防人員救出8隻貓。圖／民眾提供
台中市龍井區遠東街昨晚一戶民宅失火，消防人員救出8隻貓。圖／民眾提供

台中市 寵物 房間 收養 火災 高溫

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