台南市區臭豆腐攤位失火 疑「這原因」攤位被燒毀
台南市中西區民族路二段270巷一處臭豆腐攤位，今天下午2點34分疑因油鍋起火，瓦斯一度無法關閉冒出火煙，消防人員接獲報案前往搶救，因擔心延燒到後方3樓水泥建築物，先行出水防護，增派第2梯次支援，消防人員出水滅火。火勢約10分鐘後控制，臭豆腐攤位被燒燬。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午2點34分接獲民眾報案，位於中西區民族路二段270巷一處臭豆腐攤位，因油鍋起火，瓦斯無法關閉冒出火煙。中心派遣永華等分隊共計出動17車36人，前往搶救。
消防人員到場後回報，火勢可能延燒後方3樓水泥建築物，先行出水防護增派第2梯次支援。火勢於下午2點44分控制，沒有延燒。消防人員說，當時臭豆腐攤位還沒有營業，還沒有客人上門，沒有人受傷或受困。
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