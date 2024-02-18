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太魯閣三度接獲恐嚇信！冒名高市府觀光局長 揚言放8顆炸彈、勒索4千萬

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

太魯閣國家公園管理處再度接獲恐嚇信件，稱在園區內放8顆遙控炸彈，勒索4千萬元，更疑似盜用高雄市政府觀光局長身分，署名「高閔琳」。恐嚇的手法與去年、本月7日恐嚇案件雷同，警方懷疑是曾在台灣留學的大陸籍張姓男子所為，加強園區內查察，並呈報警政署刑事警察局追查。

台灣各大風景區、觀光景點近年經常收到炸彈恐嚇信，後來發現都是惡作劇信件。警方研判，來自境外的ID隨著新聞熱度發送恐嚇信，本月花蓮縣考古博物館登上熱門新聞版面，隨即收到恐嚇信；太魯閣國家公園是春節熱門新聞，也馬上收到恐嚇信。

警方指出，昨天下午5時左右，太魯閣國家公園管理處首長臉書信箱，收到署名「高閔琳」寄發的恐嚇信件案，內文寫出已在太魯閣園區內各處放8顆遙控炸彈，如果不希望引爆，請準備4千萬元，限時聯繫至指定的臉書信箱，再告知銀行帳號，若不給錢將引爆炸彈。

太管處接獲信件後，立即向新城警分局報案，警方除了立即呈報刑事警察局，並會同太管處及保七第九大隊組成應處小組，針對太魯閣國家公園內加強巡邏及查察。目前尚未發現可疑人士或可疑物品，相關人員持續針對太魯閣轄區持續加強巡邏及查緝。

這次炸彈恐嚇郵件，首次勒索4千萬元，信件中提及準備4千萬元「台幣」，並非台灣慣用的新台幣；本月7日，包括太管處、花蓮考古博物館及陽明山國家公園等單位的首長臉書及信箱，都收到留言放置炸彈恐嚇案件。由於恐嚇的手法與語氣，與去年案件雷同，因此警方懷疑仍是曾在台灣留學的陸籍張姓男子所為。

太魯閣國家公園管理處三度收到炸彈恐嚇信件，稱在園區內放8顆遙控炸彈，勒索4千萬元，經巡查後未有發現炸彈或可疑爆裂物。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處三度收到炸彈恐嚇信件，稱在園區內放8顆遙控炸彈，勒索4千萬元，經巡查後未有發現炸彈或可疑爆裂物。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 恐嚇 炸彈 警察 高閔琳

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