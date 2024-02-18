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平溪天燈節登場引上萬人潮 新北警局長天燈留字秀決心
新北市平溪天燈節昨天晚間在平溪國中登場，新北市長侯友宜與市府各局處首長一同到場施放天燈，警察局長廖訓誠在天燈上寫下「市民防詐、喜迎新春」，並在現場舉辦識詐犯罪預防宣導及有獎徵答活動，希望藉由高人氣的平溪天燈節活動，提醒民眾預防詐騙及宣示警方打擊詐騙犯罪的決心。
新北警表示，春節期間是詐騙犯罪的高峰期，為提升民眾防詐意識，傳遞預防詐騙犯罪之正確觀念，提升民眾自我保護能力，防止民眾受害，特別在平溪天燈節活動現場舉辦犯罪預防宣導及有獎徵答活動，以反詐騙知識為宣導主軸，透過寓教於樂的方式加深民眾印象，民眾參與即可獲得限量犯罪預防宣導品，獲得現場民眾熱烈響應。
新北警表示，警方自去年3月起與市府各局處、地方里長一同進行宣導，並運用廣播電台、電視台、地方社群、FB粉絲團等多元管道傳遞民眾識詐訊息，新北警呼籲，現今詐騙類型層出不窮，接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，確保自身財產安全。
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