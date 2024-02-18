台中燈會激似「秀賢」女警神到了...前年才分發此分局

2024年中台灣元宵燈會16日在台中市中央公園登場，台中市警局臉書「TCPB局長室」在昨天張貼一系列宣傳照，提醒遊客遵守警員交通疏導，不過一名外型亮麗，激似韓國藝人「秀賢」、演員「張鈞甯」的女警引發網友歪樓，紛紛詢問警花在何處執勤、IG帳號，經查，該名女警前年才分發到烏日警分局實習，此次配合支援燈會拍攝宣傳照勤務。

烏日警分局表示，該名女警姓陳，今年23歲，高中畢業後，直接選擇警察特考，錄取後前年分發到烏日警分局實習，去年才結束實習，在分局任職，因勤務期間有台中高鐵等地服勤，因緣際會被TCPB小編認為「上相」，因此協助此次燈會拍攝。

分局指出，因為該名女警今晚是大夜班，加上女警平時較為低調，因此配合其個人意願，沒有揭露其他資訊，也希望遊客能享受此次中台灣元宵燈會。

台中市警局臉書「TCPB局長室」在昨天張貼宣傳中台灣元宵燈會的貼文，與宣傳照片，其中一名外型亮麗的女警引發網友歪樓，紛紛留言小編，詢問女警的IG、燈會服勤的地點，小編除了張貼韓國演員「秀賢」相片，直說「我們女警好像這個人」，也搞笑留言，將TCPB局長室的IG帳號留言給網友，但沒有揭露女警身分。