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影／宜蘭蘇澳箕山橋公車追撞小車 疑前車未打方向燈GG了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳鎮箕山橋發生一起市區公車追擦撞自小客貨車事故，雙方駕駛酒測值零，也沒有受傷，但是經過警方調閱監視器調查發現，疑似前方小車要切到外側車道時未打方向燈，釀成追撞事故，將依法開罰。

箕山橋一帶的交通路網像一個「倒8字」，不清楚路況的人，經常發生車禍事故；蘇花路廊在重要連假時車流爆塞回堵時，也會堵到箕山橋，造成交通更混亂。

蘇澳警方調查，16日晚間薛姓男駕駛（63年次）駕駛自小客貨車，原本在箕山橋前方停等紅燈，當時這輛車位仿中山路一段內車道，往羅東鎮向北行駛，綠燈起步時要切入外側車道，與同方向的林姓駕駛人（73年次）駕駛的國光客運市區公車發生追擦撞事故。

警方表示，雙方駕駛酒測值零，都沒有喝酒，呼籲用路人行經路口變換車道或行向時，請務必注意周遭來車，並依規定使用方向燈，如違反規定者，可依道路交通管理處罰條例第42條，汽車駕駛人不依規定使用燈光者，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

路網複雜的蘇澳鎮箕山橋發生公車追擦撞前方小車，疑似前車未打方向燈肇禍，警方將依法開罰。記者戴永華／翻攝
路網複雜的蘇澳鎮箕山橋發生公車追擦撞前方小車，疑似前車未打方向燈肇禍，警方將依法開罰。記者戴永華／翻攝
路網複雜的蘇澳鎮箕山橋發生公車追擦撞前方小車，疑似前車未打方向燈肇禍，警方將依法開罰。記者戴永華／翻攝
路網複雜的蘇澳鎮箕山橋發生公車追擦撞前方小車，疑似前車未打方向燈肇禍，警方將依法開罰。記者戴永華／翻攝
蘇澳鎮箕山橋一帶的路網像「倒8字」形狀，經常發生車禍，綠圈是公車追擦撞前方小車處。記者戴永華／翻攝取自Google地圖
蘇澳鎮箕山橋一帶的路網像「倒8字」形狀，經常發生車禍，綠圈是公車追擦撞前方小車處。記者戴永華／翻攝取自Google地圖
路網複雜的蘇澳鎮箕山橋發生公車追擦撞前方小車，疑似前車未打方向燈肇禍。記者戴永華／翻攝
路網複雜的蘇澳鎮箕山橋發生公車追擦撞前方小車，疑似前車未打方向燈肇禍。記者戴永華／翻攝

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