影／宜蘭蘇澳箕山橋公車追撞小車 疑前車未打方向燈GG了

宜蘭蘇澳鎮箕山橋發生一起市區公車追擦撞自小客貨車事故，雙方駕駛酒測值零，也沒有受傷，但是經過警方調閱監視器調查發現，疑似前方小車要切到外側車道時未打方向燈，釀成追撞事故，將依法開罰。

箕山橋一帶的交通路網像一個「倒8字」，不清楚路況的人，經常發生車禍事故；蘇花路廊在重要連假時車流爆塞回堵時，也會堵到箕山橋，造成交通更混亂。

蘇澳警方調查，16日晚間薛姓男駕駛（63年次）駕駛自小客貨車，原本在箕山橋前方停等紅燈，當時這輛車位仿中山路一段內車道，往羅東鎮向北行駛，綠燈起步時要切入外側車道，與同方向的林姓駕駛人（73年次）駕駛的國光客運市區公車發生追擦撞事故。