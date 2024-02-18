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高雄科技執法56處這裡最會拍 一拍就罰申訴勝率曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

為降低交通事故，高雄市警局在全市緊鄰學校、商區及輕軌、車流大等地設立56處科技執法設備，去年一整年共有逾9萬1000件交通違規，其中往來苓雅區中正一路和高速公路西側便道的汽機車，連兩年奪冠，去年共拍下1萬6769件違規件數；由於科技執法準確率高，一拍就罰，申訴成功率僅0.02，警方呼籲民眾遵守交通規則，以免荷包失血。

高雄市56處科技執法設備，去年一整年共開出超過9萬1000件的交通違規件數，前3大最會拍的地點，以苓雅區中正一路和高速公路西側便道的1萬6769件，以不依標誌標線號誌指示違規的5767件最多；其次為大寮區市道188號近和發路口萬大橋下橋處的1萬2420件，以紅燈越線違規7319件最多；第3名則為三民區博愛一路與九如二路口的4338件，以闖紅燈違規1472件最多。

一名林姓民眾去年開車經過市區道路，經過路口時，臨時想到要買東西，隨即轉彎，未料，事後卻接獲遭科技設備拍下的紅燈，讓向來遵守交通規則的他直呼不可思議，林指當下有看了後照鏡，後方沒人車才轉彎卻被拍，感嘆「科技簡直毫無人性」。

另，高雄環狀輕軌今年元旦正式成圓，38個站點全線通車，警方在輕軌沿線周圍設立12個科技執法設備，警方統計，從今年元旦至2月15日為止，共舉發交通違規4399件，以鼓山區馬卡道路和華安街舉發1512件最多，違規態樣以轉彎不依標誌標線號誌指示最多。

對於科技執法一拍就要罰，是否還有申訴挽回空間？警方指，去年9萬餘件罰單中，申訴成功者僅占20件，以失竊及廠牌顏色不符11件、禮讓救護車9件，約占違規件數的0.02%。

交大表示，為維護行人通行安全，市警局今年爭取中央補助經費，將規畫在新興區六合一路和林森一路等21處市區重要路口，設置車不停讓行人科技執法設備，以維護行人通行安全。

交通大隊大隊長黃元民呼籲，用路人務必遵守交通規則，科技執法的設置目的，在於降低交通事故發生率，也能減少交通執法的警力，讓警察能投入更多能量在打擊犯罪、維護治安的面向。

高雄市警局在環狀輕軌今年元旦正式成圓，38個站點全線通車後，在輕軌沿線設12個科技執法設備，圖為輕軌行經的鼓山區馬卡道路和華安街口。記者石秀華／攝影
高雄市警局在環狀輕軌今年元旦正式成圓，38個站點全線通車後，在輕軌沿線設12個科技執法設備，圖為輕軌行經的鼓山區馬卡道路和華安街口。記者石秀華／攝影
高雄市警局在全市設立56處科技執法設備，其中位於苓雅區中正一路和高速公路西側便道的科技執法一年內拍下1萬6769件違規案，連2年奪冠。圖／高雄市警局交通大隊提供
高雄市警局在全市設立56處科技執法設備，其中位於苓雅區中正一路和高速公路西側便道的科技執法一年內拍下1萬6769件違規案，連2年奪冠。圖／高雄市警局交通大隊提供
高雄市警局在全市設立56處科技執法設備，其中位於苓雅區中正一路和高速公路西側便道的科技執法一年內拍下1萬6769件違規案，連2年奪冠。圖／高雄市警局交通大隊提供
高雄市警局在全市設立56處科技執法設備，其中位於苓雅區中正一路和高速公路西側便道的科技執法一年內拍下1萬6769件違規案，連2年奪冠。圖／高雄市警局交通大隊提供
高雄市警局在環狀輕軌今年元旦正式成圓，38個站點全線通車後，在輕軌沿線設12個科技執法設備。記者石秀華／攝影
高雄市警局在環狀輕軌今年元旦正式成圓，38個站點全線通車後，在輕軌沿線設12個科技執法設備。記者石秀華／攝影
高雄市警局在環狀輕軌今年元旦正式成圓，38個站點全線通車後，在輕軌沿線設12個科技執法設備，以鼓山區馬卡道路和華安街舉發1512件最多。記者石秀華／攝影
高雄市警局在環狀輕軌今年元旦正式成圓，38個站點全線通車後，在輕軌沿線設12個科技執法設備，以鼓山區馬卡道路和華安街舉發1512件最多。記者石秀華／攝影
高雄市警局在環狀輕軌今年元旦正式成圓，38個站點全線通車後，在輕軌沿線設12個科技執法設備，圖為鼓山區馬卡道路和華安街口的科技執法設備。記者石秀華／攝影
高雄市警局在環狀輕軌今年元旦正式成圓，38個站點全線通車後，在輕軌沿線設12個科技執法設備，圖為鼓山區馬卡道路和華安街口的科技執法設備。記者石秀華／攝影

交通違規 科技執法 輕軌

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