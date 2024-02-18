高雄科技執法56處這裡最會拍 一拍就罰申訴勝率曝光
為降低交通事故，高雄市警局在全市緊鄰學校、商區及輕軌、車流大等地設立56處科技執法設備，去年一整年共有逾9萬1000件交通違規，其中往來苓雅區中正一路和高速公路西側便道的汽機車，連兩年奪冠，去年共拍下1萬6769件違規件數；由於科技執法準確率高，一拍就罰，申訴成功率僅0.02，警方呼籲民眾遵守交通規則，以免荷包失血。
高雄市56處科技執法設備，去年一整年共開出超過9萬1000件的交通違規件數，前3大最會拍的地點，以苓雅區中正一路和高速公路西側便道的1萬6769件，以不依標誌標線號誌指示違規的5767件最多；其次為大寮區市道188號近和發路口萬大橋下橋處的1萬2420件，以紅燈越線違規7319件最多；第3名則為三民區博愛一路與九如二路口的4338件，以闖紅燈違規1472件最多。
一名林姓民眾去年開車經過市區道路，經過路口時，臨時想到要買東西，隨即轉彎，未料，事後卻接獲遭科技設備拍下的紅燈，讓向來遵守交通規則的他直呼不可思議，林指當下有看了後照鏡，後方沒人車才轉彎卻被拍，感嘆「科技簡直毫無人性」。
另，高雄環狀輕軌今年元旦正式成圓，38個站點全線通車，警方在輕軌沿線周圍設立12個科技執法設備，警方統計，從今年元旦至2月15日為止，共舉發交通違規4399件，以鼓山區馬卡道路和華安街舉發1512件最多，違規態樣以轉彎不依標誌標線號誌指示最多。
對於科技執法一拍就要罰，是否還有申訴挽回空間？警方指，去年9萬餘件罰單中，申訴成功者僅占20件，以失竊及廠牌顏色不符11件、禮讓救護車9件，約占違規件數的0.02%。
交大表示，為維護行人通行安全，市警局今年爭取中央補助經費，將規畫在新興區六合一路和林森一路等21處市區重要路口，設置車不停讓行人科技執法設備，以維護行人通行安全。
交通大隊大隊長黃元民呼籲，用路人務必遵守交通規則，科技執法的設置目的，在於降低交通事故發生率，也能減少交通執法的警力，讓警察能投入更多能量在打擊犯罪、維護治安的面向。
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