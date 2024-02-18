影／台中乳溝妹慶生續攤...與鄰桌酒客打架5人進警局

台中市陳姓女子在昨天凌晨與多名友人前往西屯區一間夜店慶生，慶生結束後到隔壁火雞肉飯店吃宵夜，未料當時鄰桌的張姓、洪姓男子二人有喝酒，雙方因「幹嘛對店員大小聲」起口角，隨後雙方衍生肢體衝突，因陳女也被拍到在旁叫囂，警方帶回陳女等5人送辦，結束尷尬的慶生之行。

第六警分局市政所在昨天凌晨零時許接獲通報，西屯區黎明路三段的火雞肉飯店有打架糾紛，派出所出動8個警網、17名優勢警力到場，帶回涉嫌糾紛的張姓（33歲）、洪姓（28歲）、謝姓（25歲）、陳姓男子（26歲）、陳姓女子（30歲）等5人回所調查。

經查，陳女與友人一行多人在17日凌晨前往西屯區夜店Atla慶生，隨後前往黎明路三段的一間火雞肉飯店續攤吃宵夜，當時有喝酒的張男、洪男也入店，一進店就對店員大小聲，陳女一方等人看不慣出聲，雙方從口角衍生成肢體衝突，徒手互毆，還一度要抄起店內的桌椅攻擊，但被制止。

警方調閱現場監視器後，發現陳女在涉案人打架時，有在旁叫囂助勢的動作，也被帶回法辦，全案警詢後依傷害、聚眾鬥毆等罪，移送台中地檢署偵辦。