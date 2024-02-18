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過年玉山國家公園雪地墜谷亡+1 靠山友撿冰斧才發現
農曆年期間年約50歲黃姓男子獨攀位於高雄市桃源區的鹿山，卻意外墜谷死亡，但由於他跌落位置位在山谷裡的一處坡崁，導致事發多日無人發現。直到一名山友因登山不慎將冰斧掉落山谷，於是下切百餘公尺後才發現黃男，但已死亡多時，隨即報案，高雄市消防局協請玉管處協助搬運，再由空勤黑鷹直升機吊掛遺體下山。
據悉黃男向玉山國家公園管理處申請2月13日至15日入園，欲攀登高標高約2980公尺鹿山，中途不慎墜谷，命喪雪地卻無人發現，也無親友報案，若非謝姓男登山客為撿拾冰下切山谷才發現，否則黃男恐怕將永埋深山之中。
將黃男遺體移送下山也歷經千辛萬苦，高雄市消防局先通報玉山國家公園管理處排雲管理站協助救援，再由山莊管理員攜帶裝備趕往現場，沿冰面雪地斜坡下切，才成功將遺體搬至適合吊掛點，並由空勤總隊的黑鷹直升機順利吊掛，後送小港機場，目前警方也已通知家屬處置。
先前大年初一也有一名來自北部登山客失足墜谷死亡，依靠救難隊員雪地垂降及空勤隊支援才順利將遺體送下山。玉管處因此呼籲山友，登山除注意保暖，更要留意天氣變化及步道積雪、結冰，務必攜帶雪地裝備並評估風險，千萬不要貿然前行，以確保安全。
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