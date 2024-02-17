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蘇花改東澳隧道內砂石車追撞2車 3人送醫意識清醒
宜蘭台9線蘇花改北上路段108.6公里東澳隧道內，今天上午發生連環車禍，1輛砂石車追撞大貨車，大貨車再追撞黑色小客車，砂石車司機、小客車司機與乘客3人受傷，其中砂石車司機受困車內。警消趕到後，先將小客車2人送醫，再救出砂石車駕駛送醫，3人意識均清醒。
宜蘭縣消防局表示，今天上午10時48分獲報，東澳隧道內發生重大車禍，派遣第四大隊、蘇澳、南方澳、南澳分隊，共5輛救災車與10名消防員前往，抵達後先將小客車上1男1女輕傷者送往蘇澳榮民醫院，再使用破壞器材救出砂石車男司機，送往羅東聖母醫院。
據了解，當時隧道前方路面清掃作業剛結束，隧道內車輛還在停等，砂石車卻因不明原因撞上小貨車，造成後續事故。警方表示，尚待抽血檢測3車駕駛有無酒駕，詳細肇事原因、責任待進一步釐清。
公路局東分局與警方在事發後封鎖北上車道，目前尚在清理路面殘跡，預計下午2時半恢復通行。
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