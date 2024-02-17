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影／新北三重民宅火警 7人一度受困2人送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區大仁街一棟社區住宅5樓，今天下午冒出大量濃煙，旋即火舌竄出，新北消防獲報出動人車趕抵，7樓7人一度受困，消防評估7人在相對安全區域，就地避難。火勢16分鐘撲滅，起火原因待查。

據了解，新北市三重區大仁街一棟社區住宅5樓，今天下午12時39分左右冒出大量濃煙，旋即火舌竄出。新北消防局獲報出動各式搶救車輛31車、消防人員48人趕抵，屋主也自行脫困。

消防員目視現場，於7樓處疑有7人受困，評估7人在相對安全區域，告知其就地避難。消防員布水線灌救，火勢16分鐘撲滅，現場2人輕微嗆傷，預防性送醫沒有大礙。

消防員殘火處理，起火點位於5樓陽台，初估燃燒面積約1坪左右，起火原因有待火調人員調查。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災，恐造成火勢過大延燒。提醒民眾，若家中發生火災，記得避難逃生要領為「小火快逃、濃煙關門」，使用低姿勢逃生且方向記得為火場的相對位置處。

新北市三重區大仁街一棟社區住宅5樓
新北市三重區大仁街一棟社區住宅5樓
新北市三重區大仁街一棟社區住宅5樓，今天下午發生火警，現在2人預防性送醫無礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區大仁街一棟社區住宅5樓，今天下午發生火警，現在2人預防性送醫無礙，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

新北 消防員 火災

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