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影／新北三重民宅火警 7人一度受困2人送醫
新北市三重區大仁街一棟社區住宅5樓，今天下午冒出大量濃煙，旋即火舌竄出，新北消防獲報出動人車趕抵，7樓7人一度受困，消防評估7人在相對安全區域，就地避難。火勢16分鐘撲滅，起火原因待查。
據了解，新北市三重區大仁街一棟社區住宅5樓，今天下午12時39分左右冒出大量濃煙，旋即火舌竄出。新北消防局獲報出動各式搶救車輛31車、消防人員48人趕抵，屋主也自行脫困。
消防員目視現場，於7樓處疑有7人受困，評估7人在相對安全區域，告知其就地避難。消防員布水線灌救，火勢16分鐘撲滅，現場2人輕微嗆傷，預防性送醫沒有大礙。
消防員殘火處理，起火點位於5樓陽台，初估燃燒面積約1坪左右，起火原因有待火調人員調查。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，家中切勿堆放大量雜物及易燃物品，若不慎發生火災，恐造成火勢過大延燒。提醒民眾，若家中發生火災，記得避難逃生要領為「小火快逃、濃煙關門」，使用低姿勢逃生且方向記得為火場的相對位置處。
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