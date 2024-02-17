影／新北三重民宅火警 7人一度受困2人送醫

新北市三重區大仁街一棟社區住宅5樓，今天下午冒出大量濃煙，旋即火舌竄出，新北消防獲報出動人車趕抵，7樓7人一度受困，消防評估7人在相對安全區域，就地避難。火勢16分鐘撲滅，起火原因待查。

據了解，新北市三重區大仁街一棟社區住宅5樓，今天下午12時39分左右冒出大量濃煙，旋即火舌竄出。新北消防局獲報出動各式搶救車輛31車、消防人員48人趕抵，屋主也自行脫困。

消防員目視現場，於7樓處疑有7人受困，評估7人在相對安全區域，告知其就地避難。消防員布水線灌救，火勢16分鐘撲滅，現場2人輕微嗆傷，預防性送醫沒有大礙。

消防員殘火處理，起火點位於5樓陽台，初估燃燒面積約1坪左右，起火原因有待火調人員調查。