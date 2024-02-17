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噁！10桶廚餘灑高雄3車道、路人滑倒 急煞司機這下慘了

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄蔡姓男子駕駛搭載畜牧場10餘桶廚餘的小貨車司機今天上午近11時許，行經左營和鼓山區交界的明誠路和博愛路口時，見前方交通事故趕緊煞車，導致車後方未加蓋10桶廚餘倒落一地噴濺灑滿馬路，甚至造成路人因此滑倒，由於，廚餘大面積散落鼓山區，龍華派出所率先到場處理善後。

高市警局交通大隊長黃元民表示，這起肇事小貨車雖急煞停置在左營分局轄區，但10餘桶噴濺灑落的廚餘，正好大面積散落在左營、鼓山交界處，而本案管轄單位以廚餘散落位置為主，因左營新莊所僅占1車道，鼓山龍華所占2車道為最多，屬鼓山分局龍華所處理。

鼓山分局表示，由於蔡男貨車突然緊急煞車，當下不僅廚餘散落，疑似貨車與周邊車輛也有所擦撞損壞，目前，本案仍在釐清調查中。

不過，依據道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第2條，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，最重可處1萬8000元罰鍰，除依道路交通管理處罰條例處罰外，還會被監理站記上2點；此外，環保局也會對此開罰。

廚餘散落一地覆蓋車道。記者古和純／翻攝
廚餘散落一地覆蓋車道。記者古和純／翻攝
廚餘散落一地覆蓋車道。記者古和純／翻攝
廚餘散落一地覆蓋車道。記者古和純／翻攝
警方已到場疏導交通，避免造成用路人危害。記者古和純／翻攝
警方已到場疏導交通，避免造成用路人危害。記者古和純／翻攝

廚餘 氣味 車道 高雄市

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