噁！10桶廚餘灑高雄3車道、路人滑倒 急煞司機這下慘了

高雄蔡姓男子駕駛搭載畜牧場10餘桶廚餘的小貨車司機今天上午近11時許，行經左營和鼓山區交界的明誠路和博愛路口時，見前方交通事故趕緊煞車，導致車後方未加蓋10桶廚餘倒落一地噴濺灑滿馬路，甚至造成路人因此滑倒，由於，廚餘大面積散落鼓山區，龍華派出所率先到場處理善後。

高市警局交通大隊長黃元民表示，這起肇事小貨車雖急煞停置在左營分局轄區，但10餘桶噴濺灑落的廚餘，正好大面積散落在左營、鼓山交界處，而本案管轄單位以廚餘散落位置為主，因左營新莊所僅占1車道，鼓山龍華所占2車道為最多，屬鼓山分局龍華所處理。

鼓山分局表示，由於蔡男貨車突然緊急煞車，當下不僅廚餘散落，疑似貨車與周邊車輛也有所擦撞損壞，目前，本案仍在釐清調查中。