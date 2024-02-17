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影／連豬排店把手也偷 台南竊賊以紙箱遮掩...監視器全都錄
台南中西區康樂路某日式豬排專賣店前天準備關門時，發現放在門後巷道櫥櫃內的鋼鐵把手遭竊，損失約600元，警方調閱監視器發現50歲許姓男子資源回收時以紙箱遮掩，將該把手偷走，警方隔天找上門，他說，家中剛好欠缺把手，急忙將把手交給員警歸還商家，仍被依法送辦。
警方調查，許平日以資源回收維生，15日凌晨5時許前往康樂路巷道內資源回收時，見店家置放櫥櫃內有1支鋼鐵把手，心生貪念下手行竊。竊取時，他還刻意以紙箱遮掩，得手後離開現場。
隨後，店家準備關門要使用時，發現把手遭竊，打電話向市警二分局海安派出所報案，警員王育彬、吳立文等到場受理，也因店家準備休息而先將影像複製帶回派出所，相約翌日到所製作報案筆錄。經員警比對及情資交流，鎖定許涉案。
昨天凌晨在民生路段發現許的行蹤，將他帶回派出所調查。他說，收取紙箱回收之際，發現櫥櫃內的鐵質把手，因家中欠缺該物品而下手行竊。他也急忙將把手交付員警，歸還商家。警方詢問後，也依涉竊盜罪嫌將他移送法辦。
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