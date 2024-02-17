影／高雄2移工竄逃慘迷路 里長見外人機靈報警助落網

高雄巡警周四在岡山嘉華路上發現兩男雙載騎車形跡可疑，上前攔停時，兩男分頭拔腿竄逃，讓員警在後頭疲於追趕。33歲陳姓越南籍移工先被發現，4小時後，另名同籍28歲黎姓移工才由嘉興里長蔡宜眞通報尋回，兩人逾期居留皆超過1年，其中陳男工作逾期多達1746天，依法移請專勤隊收容調查。

岡山分局指出，這兩名移工來自大寮工業區，並非在岡山工作，所以對地形路況並不熟悉，當時嘉興派出所長吳美智發現陳、黎二人行蹤可疑，因此上前盤查，沒想到，兩人見警盤查，便互使眼色拔腿狂逃，陳先逃竄至田間躲藏，而黎則是逃往社區方向，躲藏在民眾住家車庫內。

員警與陳、黎兩人，在嘉華路周邊田間巷弄你追我躲，就像捉迷藏般，一開始，僅陳男被緝獲；陳坦言，在台居留已逾期1746天，逃逸期間四處以打零工維生，並養成看到警方便拔腿就逃的習慣。

4小時後，警方接獲嘉興里長蔡宜眞通報，有外籍移工非住本地認不得路，有點詭異需要幫助，警方到場一看，正是追緝中的黎姓男子，經查黎男也已逾期工作居留五百多天，警方依法移請高雄專勤隊調查辦理。