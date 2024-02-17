獨／家屬才剛通報協尋...高雄女學生遭進站普悠瑪撞上慘死 　

台鐵普悠瑪列車昨晚9時46分許搭載約350名旅客駛入高雄科工館站時，一名年輕女子侵入軌道，當場被進站的普悠瑪列車撞擊，當場面目全非、肢體破碎慘死；警方從死者身上學生證查出是就讀高雄某高中的王姓女學生，據了解，意外發生前，家屬才帶王看完病，王即失聯，才剛報警協尋就發生憾事。

鐵路警察調查，昨晚9時46分許台鐵普悠瑪列車搭載約350名旅客進入科工館站前，接獲通報有人侵入軌道間，但普悠瑪進站時已來不及，將軌道上的一名年輕女子撞飛，女子當場面目全非、肢體支離破碎慘死！

普悠瑪在事故後停駛，台鐵人員緊急疏散旅客，並安排區間車接駁；鐵路警察將死者散落的屍塊撿拾鑑識，發現死者身上有一張高雄某高中的學生證。

據了解，警方後查出死者是17歲的王姓女學生，由於事故前，家人才帶王女就醫，後王女和家人走散失聯，家屬向高雄警方報案協尋，經手機定位發現人在科工館附近，未料，不久就發生憾事。

雖家屬從死者身上遺留證件及穿著認出身分，但警方仍將採集家屬DNA比對，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

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