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影／基隆大浪捲釣客...落海幸穿救生衣 命大被漁船救起

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市今日天氣放晴，但東北季風仍強，海岸邊浪還很大，一名年約60多歲男性釣客，上午7點多在協和莊漁港出水口被大浪捲落，在海上載浮載沉，消防局出動救生艇救援，附近漁船和海巡人員也迅速出海搶救，合力將釣客救起送醫，幸好有穿救生衣，意識清楚。

基隆市消防局今天上午7時6分獲報，中山區協和莊漁港出水口有一名釣客落海，消防局派遣個2個分隊，9輛消防車，2艘救生艇、消防人員16人到場，同步通知海巡單位船艇救援，消防局人車到達協和莊漁港後，船艇下水搶救。

消防局表示，海巡人員、附近漁船迅速加入搶救，發現釣客已被海流往外漂，但還看得到人，到達現場後馬上下海將人救起，拉上漁船上，7時48分漁船急駛進漁港，釣客意識還清楚，有嗆水，但並無大礙。

基隆協和莊漁港大浪捲釣客，幸穿救生衣命大被救回。記者游明煌／翻攝
基隆協和莊漁港大浪捲釣客，幸穿救生衣命大被救回。記者游明煌／翻攝
基隆協和莊漁港大浪捲釣客，幸穿救生衣命大被救回。記者游明煌／翻攝
基隆協和莊漁港大浪捲釣客，幸穿救生衣命大被救回。記者游明煌／翻攝
基隆協和莊漁港大浪捲釣客，幸穿救生衣命大被救回。記者游明煌／翻攝
基隆協和莊漁港大浪捲釣客，幸穿救生衣命大被救回。記者游明煌／翻攝

基隆 海巡

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