屏東烤蚵吃到飽 48人疑食物中毒

屏東縣周女13日晚間跟朋友一行到屏東縣東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」，8人都出現上吐下瀉腸胃道症狀。圖／屏東小鎮資訊提供 春節期間民眾到屏東縣東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，未料吃完後出現上吐下瀉、發燒等情況，屏東縣衛生局表示，48人反應身體不適，其中，醫院食品中毒通報案件13人，民眾來電反映約35人，前天派員到場稽查，業者未符合食品良好衛生規範準則部分，勒令業者停業清消3天。

衛生局表示，經採集相關環境及人體檢體送驗，結果約在兩周後出爐，後續經行政調查若屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

下周要臨盆的黃姓孕婦向媒體投訴，13日大年初四約有20人去吃飯，隔天陸續10多人出現上吐下瀉、發燒，其中包括她還有另名孕婦及2個小孩，他們吃的過程中看到蚵仔的殼有白色蟲在爬，當時想說吃到飽，見到有蟲在爬就挑掉，但有幾個扒開是臭的，也向老闆反映，但老闆稱僅一、兩個如此。

也有網友留言指，「全家吃完隔天上吐下瀉，先生隔天根本無法上班，可怕的飲食經驗換來被毀的年假，及太嚴重的痛苦感，店家是否應該賠償」。

屏東縣衛生局提醒，民眾食用烤鮮蚵時，務必要充分烤熟，切勿為追求口感，食用未熟生蚵，避免引起腸胃不適。

屏東基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師張琳遂說，購買海鮮前要留意其保存方式是否有冰存；為避免寄生蟲附著，食用海鮮前務必要仔細清洗乾淨、一定要煮熟。免疫力較差的幼兒、孕婦、洗腎病人、癌症病人要避免食用未煮熟的食物，例如生菜、生魚片，若有上吐下瀉、休克，應該立即就醫。