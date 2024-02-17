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花蓮山域多事故 空勤連跑3地救3人
近日不少民眾把握假期登山，但山域事故頻傳，空中勤務總隊花蓮駐地黑鷹直升機昨晨接獲指令，分別飛往轆轆谷、東郡大山、塔芬谷山屋，救出3名均為20多歲的年輕女山友，3人分別因為高山症、尿毒症發作無法行動求援，一趟三任務，連空勤人員都說少見。
空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，昨清晨接獲總隊通知，有3支分別位於轆轆谷、東郡大山、塔芬谷山屋的登山隊伍，都有山友需要救援，高雄、南投消防局獲報後，轉請空勤協助，黑鷹直升機正駕駛王宥勝、副駕駛謝華榮、搭載機工長黃啟君、消防署特搜隊小隊長張力家及隊員張晏嘉5人，上午8時20分起飛趕往救援。
空勤花蓮駐地表示，黑鷹直升機上午9時14分抵達轆轆谷山屋，4分鐘內落地救出高山症的28歲楊姓女山友，又馬不停蹄趕往塔芬谷山屋，9時21分抵達目標區，落地後9時35分救出同樣是高山症的溫姓女山友。
接著再度飛向東郡大山，上午9時45分飛抵東郡大山北鞍營地目標區，9時58分吊掛起尿毒症發作的26歲王姓女山友，不到一小時內連救出3人，登機檢傷並給氧緩解症狀，最後飛往花蓮德興棒球場附近空地，於上午10時29分降落，由花蓮縣消防局救護車接力將3名傷患送醫。
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