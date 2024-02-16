台2線蝙蝠洞大貨車衝向對向翻車 駕駛受困獲救送醫

新北市瑞芳區台2線75.3k蝙蝠洞附近，今天上午10點多，一輛大貨車行經一處彎道時，不明原因衝向對向車道後側翻路邊， 消防人員到場救援時，受困吳姓駕駛已爬出脫困，雙腿挫傷送瑞芳醫院。

消防局第六大隊上午10時14分獲報，瑞芳區台2線75.3k約在蝙蝠洞附近路段，基隆往宜蘭方向，有路過駕駛發現一輛大貨車側翻在路邊，但沒看到人出來，受困車內。

消防人員10時22分到場，吳姓65歲駕駛已自行脫困，側翻在路側，救護車將雙腿挫傷吳男送瑞芳醫院。

瑞芳警分局到場採證調查，大貨車不明原因衝向對向車道後側翻，詳細肇事原因待警方釐清，酒測值為零。肇事車輛翻覆於路外空地，未影響車輛通行，當時下雨。