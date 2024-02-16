影／搶轎、扔鞭炮...苗栗三義鲤魚潭村廟會爆衝突 1人受傷住院

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村大年初四迎媽祖的廟會活動疑似因搶轎、扔擲鞭炮引發糾紛，兩方人馬大打出手，其中一人頭部撕裂傷送醫，警方據報後調派快打優勢警力到場，將另外參與鬥毆的7人帶回究辦，全案依刑法妨害秩序罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方初步調查，2月13日上午11點多鯉魚潭村南片山一帶有迎媽祖廟會，並有神童團等陣頭隨神轎遶境，但神轎在活動中心駐駕時，兩方青年疑因搶轎發生口角，隨後大打出手。

警方據報趕到並調閱監視器釐清發生經過，發現現場大部分群眾都在勸架，參與鬥毆的有31歲劉姓男子及54歲楊姓男子等8人，其中一人因頭部撕裂傷送醫後住院觀察，將其餘參與鬥毆的7人帶回法辦。