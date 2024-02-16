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影／搶轎、扔鞭炮...苗栗三義鲤魚潭村廟會爆衝突 1人受傷住院

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村大年初四迎媽祖的廟會活動疑似因搶轎、扔擲鞭炮引發糾紛，兩方人馬大打出手，其中一人頭部撕裂傷送醫，警方據報後調派快打優勢警力到場，將另外參與鬥毆的7人帶回究辦，全案依刑法妨害秩序罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方初步調查，2月13日上午11點多鯉魚潭村南片山一帶有迎媽祖廟會，並有神童團等陣頭隨神轎遶境，但神轎在活動中心駐駕時，兩方青年疑因搶轎發生口角，隨後大打出手。

警方據報趕到並調閱監視器釐清發生經過，發現現場大部分群眾都在勸架，參與鬥毆的有31歲劉姓男子及54歲楊姓男子等8人，其中一人因頭部撕裂傷送醫後住院觀察，將其餘參與鬥毆的7人帶回法辦。

苗栗警分局呼籲民眾，遇有糾紛案件應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方也不容許任何暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，都必定依法究辦。

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村大年初四迎媽祖廟會活動疑因搶轎、扔擲鞭炮引發糾紛，兩方人馬大打出手，警方趕到現場處理。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉鯉魚潭村大年初四迎媽祖廟會活動疑因搶轎、扔擲鞭炮引發糾紛，兩方人馬大打出手，警方趕到現場處理。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉鯉魚潭村大年初四迎媽祖廟會活動疑因搶轎、扔擲鞭炮引發糾紛，兩方人馬大打出手，警方趕到現場處理。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉鯉魚潭村大年初四迎媽祖廟會活動疑因搶轎、扔擲鞭炮引發糾紛，兩方人馬大打出手，警方趕到現場處理。圖／民眾提供

媽祖 神轎 鬥毆

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