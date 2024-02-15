6旬婦坐路上與菲籍傭爭執 以為被欺負警前往恍然大悟

桃園中壢68歲的黃姓婦人昨坐在路中央，身旁還站了一名年輕女子，2人疑似在爭執，看起來十分危險，有民眾發現後立即報警，警方到場了解，原來黃婦不想回家才坐在地上不理看護，員警先是安撫雙方的情緒，並詢問看護老婦人住家地址，但因為與看護語言不通，員警只好用翻譯軟體請看護先回家請家人來協助，最後順利聯繫上黃婦女兒，將黃婦送回家。

員警獲報到場了解發現，原是因到了中午用餐時間，但黃婦因吵著不想回家而對她的菲律賓籍看護生氣，員警先是安撫雙方的情緒，並詢問看護老婦人住家地址，但因為與看護語言不通，員警只好用翻譯軟體請看護先回家請家人來協助，又考量老婦身體狀況，便將他先攙扶上巡邏車休息，沿街詢問附近是否有人認識該名老婦，恰好碰上收到看護通報趕來的女兒，順利將黃婦送回家。

黃婦女兒向警方表示，母親年事已高且患有失智症，個性有時會像小孩一樣，見到警方的溫暖服務，這才卸下心中不安的石頭，頻頻向警方道謝，表示還好有人民保母的幫助，母親才能在年節期間平安返家團圓。