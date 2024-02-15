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6旬婦坐路上與菲籍傭爭執 以為被欺負警前往恍然大悟

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢68歲的黃姓婦人昨坐在路中央，身旁還站了一名年輕女子，2人疑似在爭執，看起來十分危險，有民眾發現後立即報警，警方到場了解，原來黃婦不想回家才坐在地上不理看護，員警先是安撫雙方的情緒，並詢問看護老婦人住家地址，但因為與看護語言不通，員警只好用翻譯軟體請看護先回家請家人來協助，最後順利聯繫上黃婦女兒，將黃婦送回家。

員警獲報到場了解發現，原是因到了中午用餐時間，但黃婦因吵著不想回家而對她的菲律賓籍看護生氣，員警先是安撫雙方的情緒，並詢問看護老婦人住家地址，但因為與看護語言不通，員警只好用翻譯軟體請看護先回家請家人來協助，又考量老婦身體狀況，便將他先攙扶上巡邏車休息，沿街詢問附近是否有人認識該名老婦，恰好碰上收到看護通報趕來的女兒，順利將黃婦送回家。

黃婦女兒向警方表示，母親年事已高且患有失智症，個性有時會像小孩一樣，見到警方的溫暖服務，這才卸下心中不安的石頭，頻頻向警方道謝，表示還好有人民保母的幫助，母親才能在年節期間平安返家團圓。

中壢警分局表示，「社區警政再出發」其中一項執行重點，就是主動關懷社區、深耕警民互信，未來將持續積極訪查，強化為民服務，也呼籲民眾可協助家中易走失的成員身上配戴容易辨識身分的配件或縫製聯絡方式在衣物上，或至社會局申請防走失愛心手鍊，而分局偵查隊更有提供指紋建檔服務，歡迎民眾親自至警察分局辦理。

桃園中壢68歲的黃姓婦人昨坐在路中央，身旁還站了一名年輕女子，2人疑似在爭執，看起來十分危險，有民眾發現後立即報警，警方到場協助。圖／中壢警分局提供
桃園中壢68歲的黃姓婦人昨坐在路中央，身旁還站了一名年輕女子，2人疑似在爭執，看起來十分危險，有民眾發現後立即報警，警方到場協助。圖／中壢警分局提供

看護 老婦

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