數十年未聯絡竟為此事上門 台南7旬慣竊偷紅包被看護蒐證落網
台南73歲周姓慣竊2月甫服刑完畢出監，趁年初三(12日)晚上6時許前往中西區郡西路已數十年未聯絡友人住處，發現大門未上鎖逕自進入屋內，偷走1000元紅包1個，被外籍看護發現後持手機蒐證，他以訪友為由搪塞落跑。警方據報認出周男，昨在台南公園涼亭內找到他，依法送辦。
台南市警二分局中正派出所受理柯姓民眾住宅內1000元紅包遭竊案，柯雇用看護第一時間發現周，但周以屋主友人來訪誆騙離開，事後得知紅包遭竊才急忙報案。
警方指出，第一時間即掌握周涉案，經前往戶籍住處得知其與家人早已失聯多年，且居無定所且四處在市區遊蕩，因而在分局群組通報，並加強轄區旅社、公園等場所查訪工作。昨上午11時許在台南公園涼亭中發現周在觀看他人下棋，經確認身分後，將他帶回調查後依涉竊盜罪嫌送辦。他說，行竊千元紅包已花用殆盡。
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