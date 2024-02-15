數十年未聯絡竟為此事上門 台南7旬慣竊偷紅包被看護蒐證落網

7旬周姓慣竊（右）昨在台南公園觀看他人下棋時，為中正所員警發現，並帶回調查後依竊盜罪嫌送辦。圖／讀者提供 台南73歲周姓慣竊2月甫服刑完畢出監，趁年初三(12日)晚上6時許前往中西區郡西路已數十年未聯絡友人住處，發現大門未上鎖逕自進入屋內，偷走1000元紅包1個，被外籍看護發現後持手機蒐證，他以訪友為由搪塞落跑。警方據報認出周男，昨在台南公園涼亭內找到他，依法送辦。

台南市警二分局中正派出所受理柯姓民眾住宅內1000元紅包遭竊案，柯雇用看護第一時間發現周，但周以屋主友人來訪誆騙離開，事後得知紅包遭竊才急忙報案。