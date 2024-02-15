影／情人節賞櫻迷航那瑪夏 大重機騎士連人帶車跌林道

那瑪夏派出所所長鍾易修帶員警救援迷航重機騎士。圖／取自六龜分局 來自高雄大寮的28歲黃姓大型重型機車騎士，趁情人節暨春節期間，騎乘紅牌重機車至高雄那瑪夏山區賞櫻，因不熟路況，誤信導航連人帶車跌落林間道路，動彈不得只好求助警方，當地派出所員警靠著手機定位，終於在1個小時後找到人，幸好黃男僅有輕微脫水狀況。

昨天是西洋情人節，也是年假的最後一天，高雄那瑪夏山區卻發生一起連人帶機車跌落林道事件。原來這名28歲的黃姓重機男騎士，趁著假期最後一天，欲前往那瑪夏山區賞櫻，卻誤信導航迷路不慎跌落林道。當地派出所分獲報後，所長隨即帶領所內警員馳赴現場。

由於山區訊號不良，且無明顯標的物可供協尋，警方以社群軟體互加好友，並靠著黃男發出定位，經過近1個小時的搜尋，終於尋獲男騎士。幸黃男僅輕微脫水，惟該車離合器斷裂無法動彈，經合力將該重機撐起後，推至大馬路等待道路救援，派出所也趕緊提供食物及水給受困騎士補充體力。