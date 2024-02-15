台南單身警騷擾報案少女釀二度傷害 下場慘了
台南A女高中生去年9月到台南歸仁分局某派出所請當日值班的徐姓男警處理感情糾紛，不料遭二度受害。徐男私下留下她聯繫方式討論案情，不時與女高中生聊天，A女不堪其擾，上月底在父母陪同下到該派出所報案，歸仁警分局調查後將該名員警記2支小過，以性騷擾防治法與跟騷法移送台南地檢署偵辦。
據了解，A女高中生去年9月因與男友分手，男友要求復合遭拒，雙方一言不合因此鬧上歸仁警分局某派出所請員警協調。當時值班的徐男受理時，稱A女因不好意思開口討論案情，私下加聯繫方式討論案情。不過徐男除詢問案情外，不時與A女寒暄。想不到徐警卻傳出疑似喊價要求性交易，A女父母發現後懷疑女兒遭二度性侵，氣得再到該派出所報案提告。
事發後，徐員被調職到白河分局某派出所，據了解徐任職約10多年，單身且未婚，平常表現中規中矩，但不擅社交。偶爾所內同事想與他聊天，徐男僅會簡單回應，其他同事猜測，可能徐男對A女抱有好感，卻不知該如何拿捏分際，利用報案者向警方求助下手。
歸仁警分局澄清絕對沒有性交易，但調查後先將徐男記2支小過，再以性騷擾防治法及跟騷法移送台南地檢署偵辦。警方表示，若法院確定判決有期徒刑將免職，若徐員緩刑將送公懲會。
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