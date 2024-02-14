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大年初五出意外！陸籍快艇越界捕魚拒檢 2人落海喪命

陸籍快艇越界捕魚4人落海2人不治 海巡署：透過管道聯繫陸方家屬

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一艘陸籍快艇「無船名」今天下午1點多，越界進入我國金門縣北碇東0.5浬海域捕撈，金門海巡隊執勤見狀立刻上前驅離，孰料陸籍快艇因行導致翻覆，船上4人落海，經救起2人順利救活、2人則沒有呼吸心跳，送醫不治。

對此，海巡署指出，本署金馬澎分署CP-1051艇今天下午1點45分，執行春節防堵金門復國墩海域陸船越界作業重點勤務期間，於金門北碇島東方1.1浬（禁止水域內0.86浬）發現一艘陸籍「無船名」快艇越界，執法過程中，陸船不慎翻覆，4名陸船人員落海，立即實施搜救；期間，海巡艇救起2名船員及尋獲另2名落海失去意識船員，經送醫急救無效。

海巡署說，涉案人船已由金門海巡隊帶回調查，並報請金門地檢署指揮偵辦；另2名死亡船員部分，將透過管道聯繫陸方家屬處置。

一名海巡官員指出，若有陸籍漁船越界作業，是依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及其施行細則等規定，視狀況採取「驅離」、「扣留」、「留置」、「沒入漁獲（具）」、「罰鍰」及「沒入船舶」等6大手段。

他說，若僅是越界、未有捕到漁獲，或情況輕微，就是驅離為主，而若觀察捕到漁獲，海象、氣候許可，就會將漁船帶回來調查，並扣留漁獲。

他進一步說，該案釀2死非常罕見，因為海巡隊常常巡邏到越界捕撈，就是直接驅離，要導致越界漁船翻覆船員落海，除非是有碰撞，要不然就是越界漁船為了躲避蛇行，又海象差導致；至於「4個人同時落海」是很不好救援的狀況，送醫不治也跟搜救時間有關係。

第九海巡隊CP-1051艇今天下午發現一艘陸籍快艇越界上前驅離，孰料陸籍快艇因蛇行導致翻覆，船上4人落海，經救起2人順利救活、2人則沒有呼吸心跳，送醫不治。圖／金門海巡隊提供
第九海巡隊CP-1051艇今天下午發現一艘陸籍快艇越界上前驅離，孰料陸籍快艇因蛇行導致翻覆，船上4人落海，經救起2人順利救活、2人則沒有呼吸心跳，送醫不治。圖／金門海巡隊提供

海巡署 金門

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