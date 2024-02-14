年初五凌晨燃炮開工？ 原是蘆洲男玩過頭擲炮炸車遭逮

翁男今天凌晨隨機朝新北市蘆洲區一輛汽車扔擲鞭炮，一旁友人手機錄影，將畫面上傳臉書社群。新北市蘆洲警方網路巡察發現主動查辦，於今天下午循線逮捕3男到案說明。偵詢時，翁男坦承他一人擲炮，辯稱只是好玩臨時起意，警詢後依法函送翁男。

據了解，翁男（27歲）是加油站員工，今天凌晨3時許他與、李男（22歲）、蔡男（23歲）等2人分乘兩輛機車，準備前往陽明山牽車。途中3人騎經新北市蘆洲區民族路408巷內，翁男臨時起意燃點鞭炮，朝著路邊臨停一輛汽車丟去，導致汽車擋風玻璃、引擎蓋炸損，擲炮過程蔡姓友人在旁使用手機錄影。

只見鞭炮瞬間炸響震耳欲聾，嚇醒附近住戶，3男扔完鞭炮，迅速騎離現場。事後3男將擲炮過程上傳臉書社群，蘆洲警方網路巡邏發現，調閱事發監視器畫面比對鎖定3男身分，於今天下午1時許，循線在蘆洲逮捕翁、李、蔡等3人，一併帶回偵辦。

偵詢時，翁男坦承擲炮是他一人所為，辯稱是一時好玩路過隨意丟擲鞭炮，警詢後依公共危險、毀損等罪嫌將翁男函送法辦。後續將通知車主到派出所協助釐清案情。