快訊

獨／西門町捷運站外槍響！4人中彈 雙方駁火至少8槍...1槍手仍在逃

遊富國島遭丟包旅客怒轟「被詐欺」 要旅行社給出合理解釋

直播稱遭毆打搶錢恐涉煽動歧視罪…「晚安小雞」遭柬拘留 我刑事局回應

大過年KTV前發酒瘋 酒空男作勢打人旋遭警壓制逮捕

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋警方大年初一凌晨2時許在板橋錢櫃KTV前巡邏時，發現1名酒醉的28歲黃姓男子不明原因向經過的路人咆哮，還作勢上前欲毆打。警方見狀立即制止，不料黃男不服制止還不斷掙扎。警方立即施以強制力將黃男制伏，並將他帶回警局保護管束，黃男酒醒後對自己行為十分懊悔，警方詢後將他依社維法裁罰。

據了解，家住宜蘭的28歲黃姓男子平時從事農作，除夕晚間來到板橋找朋友相約到錢櫃KTV飲酒歡唱。但黃男疑似飲酒過多不勝酒力，大年初一凌晨2時許離開KTV時頓時發起酒瘋，在門口不斷向經過的路人咆哮，還與1名路人發生口角，黃男還作勢欲上前毆打該名路人。

板橋分局板橋派出所警員此時正好在KTV附近執行守望勤務，見狀立即上前制止，不料黃男不但不服制止還強力掙扎，警方立即施以強制力將黃男壓制逮捕，隨後將他帶回派出所保護管束。黃男酒醒後對自己的行為十分後悔，警方詢後將他依社維法裁罰。

警方施以強制力將黃男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方施以強制力將黃男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
酒醉的黃男不服警方制止不斷掙扎欲打人。記者黃子騰／翻攝
酒醉的黃男不服警方制止不斷掙扎欲打人。記者黃子騰／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KTV 錢櫃

相關新聞

喊被毆打搶錢！網紅「晚安小雞」遭柬埔寨警拘留、控誹謗 刑事局：恐涉3罪

網紅「晚安小雞」近日直播稱在柬埔寨「凱博園區」遭毆打搶錢，引發社會關注，今傳「晚安小雞」遭控誹謗，已被當地警方拘留，對此...

影／稱赴台中找男網友！高雄女學生失蹤4天家屬急報案 警方查出她在高雄

高雄一名護專女學生大年初一說要到台中找男網友，失聯後家人急報案，台中大甲警分局今天查出女學生見面的黃男，他說出女網友正在...

台南市民宅火災 8旬老太太想到屋燬、先生過世痛哭失聲

台南市東區大同路二段61巷內民宅今天上午8點失火，造成83歲陳姓男屋主不幸死亡。陳妻81歲倪老太太想到先生不幸過世，房子...

疑精神不濟！小貨車突撞路邊曳引車車頭幾乎全毀

雲林縣麥寮鄉台61線下方今天接近中午左右發生一起車禍，一輛小貨車突然衝撞停在路旁的營業用曳引車，車頭幾乎全毀到難以辨識，目擊民眾驚呼「願平安」，警消趕抵現場救援，所幸駕駛沒有受困僅輕傷，...

影／專偷香油錢不知被跟監！3男中途吃泡麵再下手 廟內當場被逮

基隆市李姓、呂姓和周姓男子從農曆年前到春節連假，專挑土地公廟涉嫌偷香油錢。 3人今天凌晨開車到新北市汐止區某家土地公廟，...

大過年KTV前發酒瘋 酒空男作勢打人旋遭警壓制逮捕

新北市板橋警方大年初一凌晨2時許在板橋錢櫃KTV前巡邏時，發現1名酒醉的28歲黃姓男子不明原因向經過的路人咆哮，還作勢上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。