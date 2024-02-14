大過年KTV前發酒瘋 酒空男作勢打人旋遭警壓制逮捕

新北市板橋警方大年初一凌晨2時許在板橋錢櫃KTV前巡邏時，發現1名酒醉的28歲黃姓男子不明原因向經過的路人咆哮，還作勢上前欲毆打。警方見狀立即制止，不料黃男不服制止還不斷掙扎。警方立即施以強制力將黃男制伏，並將他帶回警局保護管束，黃男酒醒後對自己行為十分懊悔，警方詢後將他依社維法裁罰。

據了解，家住宜蘭的28歲黃姓男子平時從事農作，除夕晚間來到板橋找朋友相約到錢櫃KTV飲酒歡唱。但黃男疑似飲酒過多不勝酒力，大年初一凌晨2時許離開KTV時頓時發起酒瘋，在門口不斷向經過的路人咆哮，還與1名路人發生口角，黃男還作勢欲上前毆打該名路人。

板橋分局板橋派出所警員此時正好在KTV附近執行守望勤務，見狀立即上前制止，不料黃男不但不服制止還強力掙扎，警方立即施以強制力將黃男壓制逮捕，隨後將他帶回派出所保護管束。黃男酒醒後對自己的行為十分後悔，警方詢後將他依社維法裁罰。 警方施以強制力將黃男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝 酒醉的黃男不服警方制止不斷掙扎欲打人。記者黃子騰／翻攝

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