快訊

北返車潮湧現！國道多路段時速不到40公里 國5已紫爆

疑精神不濟！ 小貨車突撞路邊油罐車車頭幾乎全毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市東區民宅火災 火調科人員明天再複驗

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區大同路二段61巷內民宅今天上午8點多失火，不幸造成臥病在床83歲陳姓男屋主死亡，消防鑑識人員今天近中午前往火場調查，初步研判起火點位於起火戶屋前小庭院，因庭院內堆置大批雜物，明天上午將再到現場勘驗確認。

消防局火調科鑑識人員於今天中午11點40分前往火災現場勘驗，訪查附近鄰居後了解，火災發生時鄰居有聽到霹靂啪啦聲音，外出察看起火戶前庭院竄出火光，連忙報119滅人車滅火。據了解，起火戶是位於死巷內，當時沒有鄰居看到有其他陌生人出入。

火災發生後，陳姓男屋主在2樓被救出，疑因吸入大量濃煙，送醫不幸急救無效死亡。 陳妻和陳子在1樓廚房後方被出，2人飽受驚嚇。社會局已派員安置他們有地方可暫時居住。

消防鑑識人員說，初步研判起火點位於起火屋屋前小庭院，因庭院內堆置大批雜物，明天上午將再到現場勘驗確認，初步排除有人為因素造成。

警方說，將報檢察官相驗，並等到消防火災調查結果出爐，查明起火原因後再追究相關責任。台南市消防人員請民眾在家中千萬不要堆置大量易燃物品，以免發生意外憾事。

台南市東區大同路二段61巷內民宅今天上午8點多失火，不幸造成臥病在床83歲陳姓男屋主死亡，消防人員中午前往火場調查，初步研判起火點位於起火屋屋前小庭院。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區大同路二段61巷內民宅今天上午8點多失火，不幸造成臥病在床83歲陳姓男屋主死亡，消防人員中午前往火場調查，初步研判起火點位於起火屋屋前小庭院。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區大同路二段61巷內民宅今天上午8點多失火，不幸造成臥病在床83歲陳姓男屋主死亡。記者黃宣翰／攝影
台南市東區大同路二段61巷內民宅今天上午8點多失火，不幸造成臥病在床83歲陳姓男屋主死亡。記者黃宣翰／攝影

庭院 火災 鄰居

延伸閱讀

台南市東區民宅失火 83歲男屋主送醫不治

影／台南市東區民宅失火 救出一家3人 83歲男屋主命危

親子走春好去處 一探台南消防史料館古蹟風貌

影／金門田野火災燃燒約2500平方公尺 險波及住家

相關新聞

影／台南市東區民宅失火 救出一家3人 83歲男屋主命危

台南市東區大同路二段61巷內一棟3樓透天民宅，今天上午8點多突然起火燃燒，因屋前堆放大批回收資源物品，火勢一度猛烈，延燒...

90歲阿嬤疑走失 年初三與家人到溪頭走春 今尋獲氣絕溪谷

90歲的許姓老阿嬤，大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，竟獨自離開園區，失蹤2日後，今天上午被...

春節收假日 南迴公路2車對撞4傷送醫

春節7天連假最後一天，台東南迴公路發生2輛自小客車對撞事故，共造成4人受傷送醫，均無生命危險。由於適逢收假日返工車流大，...

影／恆春沙灘車驚傳遊客翻車殞命 6好友墾丁年假變了調

沙灘車活動在屏東恆春半島一直未合法，官方雖強力取締，但仍有業者趁著農曆連假招攬客人，昨天驚傳遊客摔死重大意外。27歲古姓...

影／全家爬山後發現車鑰匙放在車內不能回家 和平警破窗協助

一家5人昨天爬台中和平區鳶嘴山，昨晚要回家時才發現車鑰匙放在車內，無法打開車門回家很無助，和平警方獲報到場，經車主同意打...

疑精神不濟！小貨車突撞路邊油罐車車頭幾乎全毀

雲林縣麥寮鄉台61線下方今天接近中午左右發生一起車禍，一輛小貨車突然衝撞停在路旁的油罐車，車頭幾乎全毀到難以辨識，目擊民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。