台南市東區民宅火災 火調科人員明天再複驗

台南市東區大同路二段61巷內民宅今天上午8點多失火，不幸造成臥病在床83歲陳姓男屋主死亡，消防鑑識人員今天近中午前往火場調查，初步研判起火點位於起火戶屋前小庭院，因庭院內堆置大批雜物，明天上午將再到現場勘驗確認。

消防局火調科鑑識人員於今天中午11點40分前往火災現場勘驗，訪查附近鄰居後了解，火災發生時鄰居有聽到霹靂啪啦聲音，外出察看起火戶前庭院竄出火光，連忙報119滅人車滅火。據了解，起火戶是位於死巷內，當時沒有鄰居看到有其他陌生人出入。

火災發生後，陳姓男屋主在2樓被救出，疑因吸入大量濃煙，送醫不幸急救無效死亡。 陳妻和陳子在1樓廚房後方被出，2人飽受驚嚇。社會局已派員安置他們有地方可暫時居住。

消防鑑識人員說，初步研判起火點位於起火屋屋前小庭院，因庭院內堆置大批雜物，明天上午將再到現場勘驗確認，初步排除有人為因素造成。