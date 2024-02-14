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春節收假日 南迴公路2車對撞4傷送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

春節7天連假最後一天，台東南迴公路發生2輛自小客車對撞事故，共造成4人受傷送醫，均無生命危險。由於適逢收假日返工車流大，大武警方立即迅速排除現場事故，未造成車流回堵。

大武警分局表示，今天早上10點半接獲報案，在台9線南迴公路409.5公里路段發生2車對撞交通事故，立即指派金崙派出所、線上機動警力及交通事故小隊前往處置及交通疏導。

初步調查為34歲王姓男子駕駛自小客車搭載42歲陳女沿台9線由北往南行駛途經南迴公路409.5公里路段時，不明原因與對向由南往北56歲蕭姓男子駕駛自小客車搭載52歲林女發生對撞。

現場造成王、蕭駕駛及2名乘客等4人受傷，無生命危險，分別送往台東馬偕及基督教偕醫院救治，詳細肇事原因，大武交通小隊調查釐清中。

大武警分局呼籲請駕駛人勿疲勞駕駛、超速及任意超車，隨時注意車前狀況，遵守交通規則。

春節7天連假最後一天，台東南迴公路發生2輛自小客車對撞事故，共造成4人受傷送醫，均無生命危險。圖／民眾提供
春節7天連假最後一天，台東南迴公路發生2輛自小客車對撞事故，共造成4人受傷送醫，均無生命危險。圖／民眾提供

南迴公路 台東

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