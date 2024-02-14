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90歲阿嬤疑走失 年初三與家人到溪頭走春 今尋獲氣絕溪谷

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

90歲的許姓老阿嬤，大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，竟獨自離開園區，失蹤2日後，今天上午被警消人員攜帶搜救犬一隻，沿鹿谷鄉興產路11號後方北勢溪溪谷搜尋，於9時40分許於北勢溪底河床旁尋獲許婦，已明顯無生命跡象，現場由搜救人員將死者大體搬運上來，後續通知家屬至警方製作筆錄。

竹山分局表示，這名90歲的許姓老阿嬤，是大年初三跟著家人，從雲林到鹿谷鄉溪頭森林園區遊玩走春，原本坐在涼亭休息，但當家屬回來時，發現人已不在，家人於前天14時10分聯絡鹿谷消防分隊協尋，溪頭園方也利用監視器看到老婦步出園區大門，但由於現場沿途並無監視器，警消出動搜救犬沿途在路徑上找到阿媽吃過的餅乾袋。

警方透露，阿嬤跟家人走散後，家人著急又擔心，四處遍尋不著，因為溪頭山上氣溫偏低，入夜後溫度驟降10度以上，家屬擔心她會失溫或沒有東西吃，立刻通報119協尋，經過昨天一整天的搜尋，仍然沒有找到人，今天上午8時10分，警方協助鹿谷消防隊員兩人義消分隊15人、搜救犬一隻，再次沿鹿谷鄉興產路11號後方北勢溪溪谷搜尋，1小時後於北勢溪底河床旁尋獲許女，已氣絕多時。

竹山分局指出，鹿谷鄉興產路11號位在溪頭園區外，已偏離一般遊客會走的路徑，由於該路段並無監視器，且尋獲90歲阿嬤時，是在走失地點兩公里外的溪谷，阿嬤為何會倒臥在溪谷的草叢內，如何獨自一人走到此處？是失智？是迷路？原因仍待進一步釐清。

90歲許姓老阿嬤大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，今天警消攜帶搜救犬沿北勢溪溪谷搜尋，在溪底河床旁尋獲許婦早已失去生命跡象。圖／竹山分局提供
90歲許姓老阿嬤大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，今天警消攜帶搜救犬沿北勢溪溪谷搜尋，在溪底河床旁尋獲許婦早已失去生命跡象。圖／竹山分局提供
90歲許姓老阿嬤大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，今天警消攜帶搜救犬沿北勢溪溪谷搜尋，在溪底河床旁尋獲許婦早已失去生命跡象。圖／竹山分局提供
90歲許姓老阿嬤大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，今天警消攜帶搜救犬沿北勢溪溪谷搜尋，在溪底河床旁尋獲許婦早已失去生命跡象。圖／竹山分局提供
90歲許姓老阿嬤大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，今天警消攜帶搜救犬沿北勢溪溪谷搜尋，在溪底河床旁尋獲許婦早已失去生命跡象。圖／竹山分局提供
90歲許姓老阿嬤大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，今天警消攜帶搜救犬沿北勢溪溪谷搜尋，在溪底河床旁尋獲許婦早已失去生命跡象。圖／竹山分局提供
90歲許姓老阿嬤大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，今天警消攜帶搜救犬沿北勢溪溪谷搜尋，在溪底河床旁尋獲許婦早已失去生命跡象。圖／竹山分局提供
90歲許姓老阿嬤大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，今天警消攜帶搜救犬沿北勢溪溪谷搜尋，在溪底河床旁尋獲許婦早已失去生命跡象。圖／竹山分局提供

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