90歲阿嬤疑走失 年初三與家人到溪頭走春 今尋獲氣絕溪谷

90歲的許姓老阿嬤，大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，竟獨自離開園區，失蹤2日後，今天上午被警消人員攜帶搜救犬一隻，沿鹿谷鄉興產路11號後方北勢溪溪谷搜尋，於9時40分許於北勢溪底河床旁尋獲許婦，已明顯無生命跡象，現場由搜救人員將死者大體搬運上來，後續通知家屬至警方製作筆錄。

竹山分局表示，這名90歲的許姓老阿嬤，是大年初三跟著家人，從雲林到鹿谷鄉溪頭森林園區遊玩走春，原本坐在涼亭休息，但當家屬回來時，發現人已不在，家人於前天14時10分聯絡鹿谷消防分隊協尋，溪頭園方也利用監視器看到老婦步出園區大門，但由於現場沿途並無監視器，警消出動搜救犬沿途在路徑上找到阿媽吃過的餅乾袋。

警方透露，阿嬤跟家人走散後，家人著急又擔心，四處遍尋不著，因為溪頭山上氣溫偏低，入夜後溫度驟降10度以上，家屬擔心她會失溫或沒有東西吃，立刻通報119協尋，經過昨天一整天的搜尋，仍然沒有找到人，今天上午8時10分，警方協助鹿谷消防隊員兩人義消分隊15人、搜救犬一隻，再次沿鹿谷鄉興產路11號後方北勢溪溪谷搜尋，1小時後於北勢溪底河床旁尋獲許女，已氣絕多時。