桃園外送小哥機車起火急用布料滅火無效 店員緊急出動滅火器救援
桃園市中壢區1名foodpanda外送員昨天騎普通重機送餐，在中壢中山東路二段路口突然機車起火，冒出陣陣濃煙，他徒手用布料滅火無效，路人幫忙滅火，附近店員見狀拿滅火器才撲滅火勢，結束一場虛驚。機車行蔡姓老闆今天上午表示，研判該機車管路改裝過，造成油管龜裂、油料外洩起火，呼籲騎士最好不要改裝車輛，避免車子改裝線路亂掉，容易破損著火。
這場中壢中山東路二段112號路口發生foodpanda外送員機車起火意外，當時往來車輛多，機車冒出濃煙、火光，嚇壞一旁路人和停等機車，路人見狀紛紛加入滅火行列，並幫忙將機車移置路旁避免危險，1家店員見狀匆匆拿出滅火器才撲滅火勢。
警方表示，這起中山東路口機車起火意外，當時未影響交通路況，警方亦未接獲報案，經了解外送員在路人幫忙下，僅機車受損，並未造成災害。
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