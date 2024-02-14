海鮮店不賣海鮮只有彈珠台 三重警破賭博電玩逮人送辦

陳姓女子與老公林男因冷凍海鮮店經營不善，竟將海鮮店改成彈珠台經營賭博電玩。日前新北市三重警方接獲檢舉派員蒐證，這月4日深夜持搜索票前往搜索，當場查獲陳女、老公林男、賭客、關係人，查扣賭資6萬4910元、賭博機台等證物一併帶回偵辦，警詢後依法究辦陳女、林男，賭客依法裁處。

據了解，陳姓女子（46歲）與老公林男（38歲）皆無前科，一年多前兩人開始在新北市三重區自強路經營冷凍海鮮食品店，但來生意每況愈下入不敷出。兩個月前兩夫妻商議後決定結束海鮮生意，從外購入12台賭博彈珠台，經營起賭博電玩。

為了躲避警方查緝，陳女、林男刻意將海鮮店門面改成毛玻璃，同時於店內外裝設多支監視器，藉以過濾進出賭客。賭客到場賭博以2000元、1000元、500元不等紙鈔，向林姓夫妻檔兌換彈珠賭博，結束後再以相應分數兌換成台幣。

日前三重警方獲報派員蒐證，這月4日深夜10時30分左右，警方見時機成熟持搜索票前往搜索，當場查獲業者林姓夫妻檔、賭客1人、關係人3人，查扣賭資6萬4910元、賭博機台12台、點鈔機、籌碼彩票、監視器等證物，一併帶回偵辦。