快訊

昔當澎恰恰靠山 百億賭王爆欠數十億落跑越南恐遭通緝

國會改革藍綠白新戰場 單一召委制為何變毒蛇猛獸？

印尼選戰激辯中！佐科威的「遷都野心」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海鮮店不賣海鮮只有彈珠台 三重警破賭博電玩逮人送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓女子與老公林男因冷凍海鮮店經營不善，竟將海鮮店改成彈珠台經營賭博電玩。日前新北市三重警方接獲檢舉派員蒐證，這月4日深夜持搜索票前往搜索，當場查獲陳女、老公林男、賭客、關係人，查扣賭資6萬4910元、賭博機台等證物一併帶回偵辦，警詢後依法究辦陳女、林男，賭客依法裁處。

據了解，陳姓女子（46歲）與老公林男（38歲）皆無前科，一年多前兩人開始在新北市三重區自強路經營冷凍海鮮食品店，但來生意每況愈下入不敷出。兩個月前兩夫妻商議後決定結束海鮮生意，從外購入12台賭博彈珠台，經營起賭博電玩。

為了躲避警方查緝，陳女、林男刻意將海鮮店門面改成毛玻璃，同時於店內外裝設多支監視器，藉以過濾進出賭客。賭客到場賭博以2000元、1000元、500元不等紙鈔，向林姓夫妻檔兌換彈珠賭博，結束後再以相應分數兌換成台幣。

日前三重警方獲報派員蒐證，這月4日深夜10時30分左右，警方見時機成熟持搜索票前往搜索，當場查獲業者林姓夫妻檔、賭客1人、關係人3人，查扣賭資6萬4910元、賭博機台12台、點鈔機、籌碼彩票、監視器等證物，一併帶回偵辦。

偵詢時，陳女、林男異口同聲表示因海鮮店經營不善，才會轉為經營賭博機台，警詢後依違反電子遊戲場業管理條例、賭博罪嫌移送陳、林兩人；另賭客則依社會秩序維護法裁處。

林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝
林姓夫妻檔涉嫌以冷凍海鮮食品店當掩護，暗地經營賭博電玩遭警查獲法辦。記者曾伯愷／翻攝

海鮮 賭博 電玩

延伸閱讀

過年宮廟下注賭博正嗨 被檢舉公然聚賭14人被逮

影／住家吵鬧警上門查獲麻將賭場 女屋主被逮辯揪友尾牙吃刈包

影／改裝夾娃娃機賭博 淨化春節治安 新北警逮5嫌

桃園永安、竹圍漁港年味濃 吸人潮大啖海鮮買年貨

相關新聞

影／台南市東區民宅失火 救出一家3人 83歲男屋主命危

台南市東區大同路二段61巷內一棟3樓透天民宅，今天上午8點多突然起火燃燒，因屋前堆放大批回收資源物品，火勢一度猛烈，延燒...

90歲阿嬤疑走失 年初三與家人到溪頭走春 今尋獲氣絕溪谷

90歲的許姓老阿嬤，大年初三跟著家人從雲林到溪頭森林園區遊玩走春，疑與家人失散後，竟獨自離開園區，失蹤2日後，今天上午被...

晚安小雞在柬埔寨直播爭議！警方比對查地點有疑 不排除自導自演

台灣直播主「晚安小雞」（陳能釧）昨日晚間宣稱在柬埔寨的凱博園區開直播時，疑遭1名穿著迷彩褲人士發現後毆打，直播中斷後失聯...

過年疑被丟爆裂物 彰化住家隔板出現3洞嚇壞居民

彰化縣溪州鄉有民宅在大年初二晚上疑被人丟爆裂物，居民發現住家外隔板出現3個洞，嚇了一跳；北斗警分局指出，已接獲報案，鎖定...

台東男子騎車經花蓮自撞路邊貨車 頭部重創當場死亡

台東31歲胡姓男子今天騎機車由南向北行駛，下午6時許經過花蓮玉里鄉台9線277.6公里時，不明原因撞上停靠在路邊的小貨車...

台東婦人躺在消波塊久久不動 警察到場內情超傻眼

一名婦人今天下午獨自在台東富岡漁港附近的堤岸休憩，路過遊客發現消波塊上竟然有人「躺著不動」，連忙通知警察協助。大批警消抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。