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初四了阿北！轎車直插1米深稻田 醉駕駛嚇壞想求饒

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

今天大年初四，62歲陳姓男子日前酒後開車行經被網友稱為「初四了（出事了）阿北」的台中市南屯區同安南巷時，不慎衝入離地面一米深稻田內，陳男試圖催油門仍無法脫困，警方發現陳男身上有酒味，酒測值高達0.72毫克，陳男見狀嚇壞了，還苦求通融，但酒後駕車鐵證明確，警方詢後依公共危險罪移送法辦。

2019年一群成功嶺阿兵哥共乘計程車，見運匠在台中市南屯區同安南巷田間小路狂飆，有阿兵哥大喊「這要我開真的不敢開！」沒想到話才說完，整輛計程車就衝進田裡，阿兵哥驚呼「出事了阿北」，影片在網路爆紅，每逢大年初四還被網友翻出來應景，改為「初四了阿北」，台中市警方今天應景的以實際案例宣導反酒駕。

台中市警局第四分局春社派出所警員黃凱群日前獲報，有1輛轎車有一半的車身卡在田裡無法動彈，請求警方協助，馬上聯想到同安南巷因路窄，四周多為稻田，曾多次發生民眾開車不慎掉落田裡的紀錄，立即到附近巡查，果然發現一輛轎車筆直插在田裡。陳姓轎車駕駛異想天開，緊催油門脫困，但試了多次仍沒辦法，最後只得聯繫拖吊業者。

警方調查，陳男當天中午到台中參加同學會，之後準備駕車返回北部，因不熟悉路況，使用導航協助駕駛，沒想到行徑路線越來越偏僻，再加上他中午聚餐時喝了酒，不慎掉落近1米深的田間，陳男雖沒受傷，但過度驚嚇讓他酒意全退，酒測值仍達0.72mg/l，遠超出於法定標準值，陳男苦求通融，但酒後駕車鐵證明確，依公共危險罪嫌法辦。

第四分局分局長李建興表示，適逢加強重要節日安全維護工作期間，針對「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」（超速60公里以上）等重大交通違規加強取締，確保民眾行的安全。呼籲民眾餐敘飲宴，切勿酒後開車，才是平安回家唯一之路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子日前酒後開車行經台中市南屯區同安南巷時，不慎衝入離地面一米深稻田內，動彈不得。記者趙容萱／翻攝
陳姓男子日前酒後開車行經台中市南屯區同安南巷時，不慎衝入離地面一米深稻田內，動彈不得。記者趙容萱／翻攝
陳姓男子日前酒後開車行經台中市南屯區同安南巷時，不慎衝入離地面一米深稻田內，動彈不得。記者趙容萱／翻攝
陳姓男子日前酒後開車行經台中市南屯區同安南巷時，不慎衝入離地面一米深稻田內，動彈不得。記者趙容萱／翻攝

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