廂型車與休旅車滿載親友 兩車擦撞9人送醫

今天上午嘉義縣東西向快速道路朴子交流道與台19線有輛廂型車與休旅車發生擦撞車禍，雙方車內都滿載親友，造成9人受傷送醫，幸好都沒有大礙，詳細肇事原因警方調查釐清中。

嘉義縣消防局表示，今天上午7點11分接獲報案，朴子市台82線東西向快速道路朴子交流道與台19線發生車禍，消防局派遣人、車前往搶救，現場為廂型車及休旅車發生車禍，在強烈撞擊下雙方車輛毀損嚴重、車窗玻璃碎片等掉滿地一片狼藉，廂型車內有4男2女，休旅車有1男3女，休旅車駕駛表示未受傷不就醫外，共有9名傷者。