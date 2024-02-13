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廂型車與休旅車滿載親友 兩車擦撞9人送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天上午嘉義縣東西向快速道路朴子交流道與台19線有輛廂型車與休旅車發生擦撞車禍，雙方車內都滿載親友，造成9人受傷送醫，幸好都沒有大礙，詳細肇事原因警方調查釐清中。

嘉義縣消防局表示，今天上午7點11分接獲報案，朴子市台82線東西向快速道路朴子交流道與台19線發生車禍，消防局派遣人、車前往搶救，現場為廂型車及休旅車發生車禍，在強烈撞擊下雙方車輛毀損嚴重、車窗玻璃碎片等掉滿地一片狼藉，廂型車內有4男2女，休旅車有1男3女，休旅車駕駛表示未受傷不就醫外，共有9名傷者。

消防局檢視9名民眾受傷都輕傷、意識清楚，給予初步救護處置後，分別由朴子、祥和、鹿草、六腳等分隊救護車協助後送，6名傷者護送送嘉義長庚醫院」、3名護送衛服部朴子醫院救治。

嘉義縣東西向快速道路朴子交流道與台19線發生廂型車與休旅車擦撞車禍，縣消防局救護車協助傷者送醫。圖／翻攝畫面
嘉義縣東西向快速道路朴子交流道與台19線發生廂型車與休旅車擦撞車禍，縣消防局救護車協助傷者送醫。圖／翻攝畫面
嘉義縣東西向快速道路朴子交流道與台19線上午廂型車與休旅車發生擦撞車禍，造成9人受傷送醫。圖／翻攝畫面
嘉義縣東西向快速道路朴子交流道與台19線上午廂型車與休旅車發生擦撞車禍，造成9人受傷送醫。圖／翻攝畫面
上午嘉義縣東西向快速道路朴子交流道與台19線有廂型車與休旅車發生擦撞車禍。圖／翻攝畫面
上午嘉義縣東西向快速道路朴子交流道與台19線有廂型車與休旅車發生擦撞車禍。圖／翻攝畫面

休旅車 嘉義 朴子

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