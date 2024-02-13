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黑鷹一日兩次吊掛 花蓮空勤救援2春節登高山友

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導

花蓮空勤總隊今天兩起山難救援，出動的都是同1台黑鷹直升機，上午到南投本鄉山救援高山症發作的43歲林姓女子，下午回花蓮能高山救援昨日跌傷的50歲林姓女子，皆以吊掛方式上機，送到花蓮德興棒球場落地送醫，2傷患皆無大礙。

空勤總隊第一大隊第三隊指出，今天上午接獲南投縣消防局申請，轄內信義鄉本鄉山友1隊7人登山隊伍，其中林姓女子疑似高山症發作無法行動。

空勤總隊出動NA-715號黑鷹直升機，上午8時20分起飛，9時許抵達本鄉山區域發現林女，9時9分完成吊掛，林女無生命危險，經供氧後症狀緩解，9時33分許黑鷹直升機回到德興棒球場，由花蓮消防局救護車轉診。

第二起救援則是中午接獲報案，花蓮秀林鄉能高山友6人，其中林姓女子昨天不慎跌傷，雙腳腳踝受傷，膝蓋疑似骨折難以行走，頭部也撞到石頭，雖然沒有外傷但感到劇烈頭痛，同行友人身上也未攜帶止痛藥。

空勤總隊再次出動NA-715號黑鷹直升機，下午1時20分許起飛，50分許在能高山目標區域發現林女等人，52分搜救員吊掛出艙，58分將林女吊掛上機，2時20分回到德興棒球場，轉診就醫。

50歲林姓女子到花蓮能高山登山，不慎摔傷，腳踝、膝蓋受傷且頭部疼痛，今天下午由黑鷹直升機吊掛送醫。圖／空勤總隊提供
50歲林姓女子到花蓮能高山登山，不慎摔傷，腳踝、膝蓋受傷且頭部疼痛，今天下午由黑鷹直升機吊掛送醫。圖／空勤總隊提供
43歲林姓女子到南投本鄉山登山，疑似發生高山症，今天上午由黑鷹直升機吊掛送醫。圖／空勤總隊提供
43歲林姓女子到南投本鄉山登山，疑似發生高山症，今天上午由黑鷹直升機吊掛送醫。圖／空勤總隊提供

空勤總隊 花蓮 黑鷹直升機

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